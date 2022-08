Große, schwarze Rauchwolke: Bei Eßlingen brennt ein Acker

100 Meter lang und etwa zehn Meter breit war die Fläche, die am Mittwochnachmittag im Bereich zwischen Eßlingen und Talheim gebrannt hat.

Gebrannt hat es am Mittwochnachmittag. (Foto: Feuerwehr)

Zurück bleibt verbranntes Feld. (Foto: Feuerwehr)

Was ist die Brandursache?

Die Feuerwehren der Abteilungen Möhringen und Eßlingen rückten aus, um den ausgedehnten Flächenbrand auf einem abgeernteten Acker zu bekämpfen. Hitze und anhaltende Trockenheit schaffen ideale Voraussetzungen für solche Brände, teils entzünden sich sogar vergessene Glasscherben.

Was in diesem Fall die genaue Ursache ist, will die Polizei klären.