Großer Wechsel bei „Viva la Musica“

„Viva la Musica“, der Förderverein der Musikschule Tuttlingen, hat eine völlig neue Führungsriege erhalten. Seit der Mitgliederversammlung am Dienstagabend wird der Verein nun von dem neuen Vorsitzenden Daniel Zeiler, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Tuttlingen, geleitet. Ihm zur Seite stehen: Die stellvertretenden Vorsitzenden Susanne Brauer und Anja Ländle (in ihrem Amt bestätigt), der Geschäftsführer und Kassier Florian Huser, die Protokollführerin Sabine Volzer sowie, „Kraft Amtes“, der neue Musikschulleiter Alfons Schwab. Alle wurden einstimmig gewählt.

Dem Ausschuss gehören an: Axel Bumüller, Claudia Martin-Nann, Sabine Härdtle, Sabine Merz, Bernd Müller-Fliess, Anke Schäfer-Höppner, Vahide Demirkaya sowie Barbara Heni als Vertreterin der Lehrer der Musikschule Tuttlingen und Anna Merz als Schülervertreterin. Ute Fauser und Thomas Kienzle übernahmen neu das Amt der Kassenprüfer.

Horst Riess verabschiedet sich aus dem Vorstand

Den umfassenden Wechsel notwendig gemacht hatte die Ankündigung des bisherigen Vorsitzenden Horst Riess, dass er nun nach seiner zwölfjährigen Amtszeit, dem Wechsel in der Musikschulleitung und, angesichts der Tatsache, dass er nun keine eigenen Kinder mehr in der Musikschule habe, nicht mehr für das Amt kandidieren werde. Er werde aber dem Förderverein weiterhin als Mitglied angehören und diesen auch tatkräftig unterstützen. Gleiches gilt für Gabi Riess (seit 14 Jahren Protokollführerin), Thomas Kienzle (von Beginn an stellvertretender Vorsitzender), Claudia-Martin-Nann (seit 14 Jahren Geschäftsführerin und Kassiererin) – sie wechselt in den Ausschuss –, und Elke Honold (seit 14 Jahren Ausschussmitglied).

„Es war für mich nicht nur ein Ehrenamt, sondern eine Ehre, dem Verein vorzustehen“, erklärte Horst Riess in seiner Ansprache. „Es waren ereignisreiche Jahre“, blickte er zurück und betonte, dass es in der Vorstandschaft und dem Ausschuss immer ein gutes Miteinander sowie einen ausgezeichneten Einsatz aller Mitglieder gegeben habe. Neben der Unterstützung der Musikschule durch die Beschaffung von Instrumenten, wie etwa einem kompletten Paukensatz, wurde im vergangene Jahr die lang geplante Verwandlung des vernachlässigten, „zum Teil durch Fremde meist nachts sehr verschmutzten“ Musikschulinnenhofes in einen schmucken Aufenthalts- und Vorspielraum verwirklicht.

„Das ist eine absolut professionelle Arbeit“, bestätigten die beiden Kassenprüfer Michael Rosa und Erich Jägle, bezugnehmend auf den letzten Kassenbericht der Geschäftsführerin und Kassiererin Claudia Martin-Nann, die aus beruflichen Gründen ihr Amt nun an Florian Huser übergibt, aber weiterhin dem Ausschuss angehören wird. Claus-Peter Bensch, Abteilungsleiter Kultur und Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Tuttlingen, übernahm die Entlastungen.

„Ich gehe mit Vergnügen und habe auch Vergnügen gehabt“, erklärte Klaus Steckeler zum Abschluss seiner letzten Viva-Sitzung. „Es gab in all den Jahren nichts, was Spannung erzeugt oder unangenehme Gefühle ausgelöste hätte. Wir waren immer ein gutes Team, es gab immer einen guten Zusammenhalt, Loyalität und Vertrauen gegenüber dem Musikschulleiter“, bemerkte Steckeler und betonte, dass es Erich Jägle gewesen sei, der die Idee gehabt habe, einen Förderverein zu gründen. Gemeinsam hätten sie dann Michael Rosa aufgesucht, der bei dem 1995 gegründeten Verein den Vorsitz übernahm.

„Die Unterstützung durch den Förderverein war eine Erleichterung für die Musikschule, es waren die Bonbons, die wir von Viva la Musica erhalten haben“, stellte er fest und erklärte abschließend, dass er sich auch zukünftig in unterschiedlicher Weise, bei Bewirtungen oder ähnlichem, einbringen werde, wenn dies gewünscht werde.