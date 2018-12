Großer Haushalt mit kleiner Spielplatzlösung

Einstimmig ist die Haushaltssatzung 2019 der Stadt Tuttlingen am Montagabend im Gemeinderat beschlossen worden. Dabei entschieden sich die Stadträte beim Spielplatz am Rathenauplatz für die kleine Lösung: Der Spielplatz soll im kommenden Jahr für bis zu 185 000 Euro neu gestaltet werden. Dafür wird auch ein baufälliges ehemaliges Betriebsgebäude abgerissen.

In der Debatte war gewesen, für rund 320 000 Euro Teile des Straßenraums einzubeziehen und den Platz damit von 720 auf rund 900 Quadratmeter zu vergrößern, so der Vorschlag der LBU. Für diese Variante hatte sich mit knapper Mehrheit der Technische Ausschuss des Gemeinderats ausgesprochen. Der Verwaltungsausschuss votierte dagegen für die günstigere Variante. Dieser günstige Vorschlag fand mit 17 zu 16 Stimmen eine knappe Mehrheit im Gemeinderat.

Zur Haushaltssatzung: Die Senkung der Kreisumlage von 34,4 Prozentpunkte in 2018 auf nun 32 Punkte im kommenden Jahr wirkt sich im städtischen Haushalt mit rund 800 000 Euro aus, so Kämmerer Uwe Keller auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Haushalt ist ausgeglichen und schließt mit einem Überschuss von rund 480 000 Euro ab. Die Summe aller Investitionen beträgt 20,3 Millionen Euro, eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Der Bedarf des Ergebnishaushalts umfasst 7,7 Millionen Euro. Diese Summe entspricht nach alter Haushaltsführung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Der Zuschuss für den städtischen Verkehrsrechner ist bewilligt. Wie Oberbürgermeister Michael Beck ausführte, soll die Vergabe zeitnah im Januar 2019 erfolgen. Eingerichtet wurde im Rathausnebengebäude in der Waaghausstraße zudem ein Wickelraum mit barrierefreiem Zugang, sagte er.

Erweiterung des Union-Areals

Das Union-Areal, auf dem die Tuttlinger Wohnbau auf rund 3000 Quadratmetern Wohn- und Geschäftsräume bauen will, soll weiterentwickelt werden. Der OB gab bekannt, dass in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen wurde, dortige Grundstücke, die der Stadt gehören, an die Wohnbau zu verkaufen. Eine Bebauung soll anhand eines Sanierungsgebiets „Obere Vorstadt/Uhlandstraße“ erfolgen und gefördert werden.

Das sagen die Fraktionen und Gruppen im Tuttlinger Gemeinderat zum Haushalt 2019:

Kaum etwas auszusetzen gibt es laut CDU-Fraktionssprecher Hans Roll am Haushalt 2019, wobei er vor allem den Eigenfinanzierungsanteil von 63 Prozent lobend erwähnte. Doch: „Zu Euphorie, zu Hochmut oder Übermut besteht kein Anlass.“ Zum einen stiegen durch die augenblicklich gute finanzielle Situation der Stadt die Umlagen im kommenden Jahr auf insgesamt 32 Millionen Euro. Zudem stehe die Riesenaufgabe der Sanierung der Gymnasien bevor, „das wohl größte finanzielle Projekt unserer Stadt nach dem Stadtbrand“, so Roll und aus seiner Sicht die richtige Investition in Bildung. Im Vergleich dazu seien die Ausgaben für 2019 überschaubar, für die Zukunft der Stadt aber von Bedeutung. Dabei zählte er die Investitionen in Thiergarten und im Gewerbepark Donau-Tech auf, ebenso Grunderwerb für weiteres Bauen, Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und weiteres Geld für Bildungseinrichtungen wie den Kindergarten Nendingen. Auch die Investitionen in Personal in Höhe von 32,4 Millionen Euro sprach er an.

„Was uns dieses Jahr und im Haushalt 2019 besonders freut, ist der Fortschritt beim Ausbau des Radwegenetzes“, so Fraktionssprecherin Ulrike Martin. Gelder von 530 000 Euro seien dafür eingestellt. Der ÖPNV müsse in gleichem Maße weiter ausgebaut werden, mahnte sie an.

Zum Fußverkehr gehöre die neue Fußgängerzone, die bespielt werden müsse. Mit Blick auf Einbußen der Einzelhändler durch die Bauphase und das neu entstehende Union-Areal forderte Martin, die Stelle des City-Managers, der zum Jahresende geht, zeitnah wiederzubesetzen. Bei den Personalkosten, die in einem Jahr um zwei Millionen Euro auf 32 Millionen gestiegen sind, seien der LBU die Augen übergegangen. Es sei sinnvoll, zu beleuchten, ob das Personal klug eingesetzt werde, so die LBU. Ansonsten sei die Abarbeitung des Haushaltsplans 2019 „eine durchaus sportliche Herausforderung“. Die Fraktion warte noch auf die Bearbeitung der Anträge zur Gemeinwohlökonomie, zu sicheren Verkehrsräumen vor Schulen und Kindergärten sowie dem Armutsbericht.

Ein Haushalt mit rekordverdächtigen Werten – darauf ging SPD-Fraktionssprecher Hellmut Dinkelaker ein: auf der Einnahmenseite bei der Gewerbesteuer, auf der Ausgabenseite beim Personal und dem Einstieg in die Sanierung der Gymnasien. Dinkelaker: „Wir können kräftig investieren und müssen keine neuen Kredite aufnehmen, können sogar Schulden reduzieren.“

Dinkelaker ging auch auf Maßnahmen für das soziale Gefüge ein: das Förderprogramm Bezahlbares Wohnen ebenso wie der Einstieg in die Diskussion um Beitragsfreiheit der Kindergärten. Seiner Fraktion fehlten aber Punkte wie eine Diskussion über geeignete Räume für das Archiv der Städtischen Galerie, auch Volkshochschule und Stadtbibliothek bräuchten mehr Raum. An vorderster Stelle stehe aber eine Nachfolgeregelung für Baubürgermeister Willi Kamm: „Wir brauchen wieder eine Person für das Baudezernat“ – dabei signalisierte die SPD, dass sie einem Personalvorschlag der LBU aufgeschlossen entgegensehen würde.

Carl-Roland Henke von den Freien Wählern ging auf die großen finanziellen Herausforderungen ein, die auf die Stadt Tuttlingen zukommen werden. Dabei mahnte er: „Der Euro kann nur einmal ausgegeben werden.“ In Puncto Gewerbesteuer ging er auf eher gedämpfte Prognosen der Wirtschaft ein, ein Gewerbesteueraufkommen von rund 58 Millionen Euro in diesem Jahr sei ein Einmaleffekt. Dagegen stünden Investitionen in noch nie dagewesener Höhe von 63,2 Millionen Euro für die Gymnasien. In 2019 gebe es alleine 8,5 Millionen Euro an Fortsetzungsmaßnahmen vergangener Jahre zu bewältigen, weitere 8,7 Millionen Euro kämen neu hinzu. Henke: „Es sei da doch die Frage erlaubt, wie es sich die Verwaltung vorstellt, dies abzuarbeiten.“ Der neue Gemeinderat habe große Brocken umzusetzen. Dabei sprach er auch den steigenden Finanzierungsbedarf für Infrastruktur an, wie die Tuttlinger Bäder, Tuttlinger Hallen und die Musikschule. Wenn erforderlich, sollten Gebühren und Entgelte angepasst werden, so die FW.

Bei der FDP freut man sich, „erneut die höchste Einnahmesituation der Stadt feiern“ zu dürfen. Doch man dürfe sich „von den sprudelnden Einnahmen nicht allzu sehr blenden lassen“, trug Gesine Barthel-Wottke in Vertretung von Hans-Peter Bensch für die FDP-Stadtratsgruppe vor. Erste Konjunktureintrübungen seien erkennbar. Angesichts der bevorstehenden Sanierung der beiden Gymnasien im hohen zweistelligen Millionenbereich wäre eine entsprechende Vorsorge in Form einer nennenswerten Rücklage dringend erforderlich gewesen, so Wottke. Bei der FDP bedauere man, dass das für den vorliegenden Haushalt nicht gelungen sei. Mit Blick auf die stark gestiegenen Kosten bei der Sanierung der Fußgängerzone „schwant uns Schlimmstes, wenn dies bei den finanziell hoch risikobehafteten Sanierungsmaßnahmen der Gymnasien ähnlich verlaufen sollte“. Sorgen bereiten der FDP auch „die massiven Personalkostensteigerungen bei der Stadtverwaltung“. (ajs)

„Ohne Einsparungen und Bildung von Rücklagen werden wir die Herausforderung der kommenden Jahre nicht meistern“, sagte Stadträtin Sevinc Camlibel (Foto: Wagner) von der Tuttlinger Liste. Der aktuelle Haushalt sei zwar ausgeglichen, „aber die kommenden Jahre werden uns noch Kopfzerbrechen bereiten“. Wie man bei den Brücken gesehen habe, benötige die Stadt ein finanzielles Polster für unvorhersehbare Investitionen. Zudem brauche Tuttlingen weitere Investitionen in Bildung, in Verkehrsinfrastruktur, nicht nur im Bereich Straßen, sondern auch im Bereich öffentlicher Nahverkehr, Stadtbahn und beim Radwegenetz sowie in erschwinglichem Wohnungsbau. Die Innenentwicklung solle Vorrang vor Außenentwicklung haben, um die Infrastruktur optimal auszunützen, die Verkehrsbelastung zu minimieren und Bauland zu erhalten, forderte sie. Tuttlingen braucht keine weiteren Prestigeprojekte“, sagte Camlibel zu den Gymnasien. Die Funktionalität als Bildungseinrichtung müsse Priorität haben.