Großer Andrang beim Oldtimer-Treffen

Beim zehnten Classic Tag sind die Oldtimerfreunde des Automobilclub Tuttlingen im ADAC am Sonntag sprichwörtlich „überfahren“ worden: Mehr als 100 Teilnehmer aus Nah und Fern haben sich innerhalb von zwei Stunden auf dem Gelände des Autohauses Graf Hardenberg eingefunden.

Die vorgesehenen Stellplätze reichten nicht mehr aus. Die vielen Besucher konnten sich dennoch einen guten Überblick über die unterschiedlichsten Oldtimer aus der Vorkriegszeit bis heute verschaffen.

Ein besonderes Highlight waren in diesem Jahr sicherlich die drei American La France Modelle, die mit ihren starken Motoren – jeweils 14,5 Liter Hubraum, nicht nur für einen satten Sound sorgten, sondern auch optisch ein absoluter Hingucker waren. Die Besitzer wurden von den neugierigen Besuchern sofort umlagert, die ihnen unzählige Fragen zu den imposanten Fahrzeugen stellten.

Auf dem Ausstellungsgelände gab es aber noch viel mehr zu entdecken: zum Beispiel eine ganze Bulliparade der Modellreihen T1 bis T6 in den unterschiedlichsten Ausbauvarianten, als Feuerwehrauto, Campingbus und vielem mehr.

Regen Zuspruch fanden die rasanten Rennautos in der großen Neuwagen-Ausstellungshalle, unter denen sich auch Leihmodelle des Mac-Museums in Singen befanden, und neben rasanten Ferraris auch ein roter Fiat Cinquecento zu finden war. Neu waren in diesem Jahr die Zweiradklassiker, die in einem speziellen Bereich bestaunt werden konnten: Darunter zahlreiche Vespa- und Heinkel-Roller, aber auch Motorradklassiker, oder echte Zweiradoltimer wie der Messerschmitt-Kabinenroller.

Steffen Kühne, Vorsitzender des Automobilclubs, und Klaus-Dieter Hein von der Oldtimergruppe freuten sich über den großen Zuspruch von Teilnehmern und Besuchern.