Beim Nendinger Narrenmarkt am Montag haben die Narren mit originellen Ideen für Unterhaltung gesorgt. Auf dem Latschariplatz boten sie vielfältigen Klamauk und Kokolores. Nendinger und viele auswärtige Gäste konnten sich an Buden, Stationen und Marktständen humorvolle Angebote ansehen und etwa bei den Kraitenlocher Lanzenstechern und beim Apres Skilauf mitmachen, mit einer Abrissbirne kegeln oder den Kuckuck in einer Schwarzwälder Uhr mimen. Am Fischmarktwagen wurden Aale, Fische und Krabben mit der Angel gefangen, an anderen Ständen gab es Pfannkuchen, Schupfnudeln, Fleischkäse und alle Arten von Würsten. Foto: Wolfgang Wuchner