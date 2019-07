Grillabend zum Ferienstart

Klassisch am letzten Mittwoch vor den Ferien sind die beiden Gruppen der Mountainbike (MTB)-Kinder und Jugendlichen des Radfahrvereins Durchhausen zusammen eine kleine Runde gefahren. Ziel war die Albvereinshütte, die malerisch oberhalb von Durchhausen liegt. Zum Ferienstart und Eröffnung der MTB-Sommerpause wurde mit den Eltern gemeinsam gegrillt. „Doch noch eine kleine Runde mit zehn Kilometern sind wir gefahren,“ freute sich Andrea Bruchmann, die mit Jörg Dankert zusammen die beiden Gruppen leitet. „Bestes Radfahrwetter und dann noch Grillen bei Sommer-Temperaturen. Was will man mehr?“ Der Vorstand des Radfahrvereins hatte alles vorbereitet, und so stand einer fröhlichen Grillrunde der Vereinsfamilie an der Albvereinshütte nichts im Wege.