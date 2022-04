Das Kreisarchiv und das Kulturamt laden am Freitag, 29. April, um 14.30 Uhr zur Grenzwanderung im „Napoleonischen Dreieck“ ein. Die Kurzexkursion startet am Rathaus Liptingen. Von hier geht es zum sogenannten „Napoleonischen Dreieck“, wo im Rahmen der Flurbereinigung ein Informationsplatz mit Originalen und Repliken von Grenzsteinen rund um Liptingen eingerichtet wurde, heißt es in einer Vorschau.

Die Gesamtstrecke beträgt circa neun Kilometer. Die Exkursion des Geschichtsvereins und des Kreisarchivs wird vom Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster und Kurt Breinlinger geleitet. Die Wanderung ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 07461/926-3101.