Grenzgängerin startet in die Saison

Das Mariele, alias Sibylle Laufer, startet am 22.April mit ihrer Erlebnisführung in die Stadtführungssaison 2022. Die ungewollt lange Winterpause wusste sie gut zu nutzen. Sibylle Laufer ist nicht „nur“ das Mariele, sie hat 2019 im Rahmen des EU-Projekts Lena, welches die touristische Weiterentwicklung entlang der Donau zum Ziel hatte, eine Ausbildung zum DanubeGuide mitgemacht. Anfang des Jahres wurde den DanubeGuides zur Aufgabe gestellt, einen Clip zu drehen welcher die eigene Person, Motivation und Spannbreite des eigenen Schaffens vorstellt. Der Clip von Sibylle Laufer erzählt natürlich auch vom Mariele und ist inzwischen auf YouTube unter „Das bin ich: Die Grenzgängerin…“ eingestellt. Die Idee und das „Drehbuch“ zum Filmchen sei gleich dagewesen, da sie ja auch die Drehbücher zu ihren Stadtführungen ideenreich selbst verfasst. Die Umsetzung sei allerdings eine Herausforderung gewesen, da dieser die Dauer von 60S ekunden nicht überschreiten durfte und man sich noch mitten im Winter befand. Mit der DanubeGuide-Kollegin Annemarie Atzrodt aus Möhringen, welche schon über Jahre an der Donauversickerung Führungen macht, wurde gemeinsam gefilmt und getüftelt. Am 1. Juli wird es eine erste Führung als DanubeGuide über die Rolle der Donau, für die Stadtentwicklung von Tuttlingen, im Rahmen der normalen Stadtführungen geben. Jetzt freut sich Sibylle Laufer darauf, endlich wieder als Mariele seine Besucher ins Jahr 1868 zu entführen. Saisonauftakt ist am 22. April um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 14 Euro. Anmeldungen über die Homepage www.diegrenzgaengerin.de oder Handy 0157/841 471 76.