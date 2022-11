Greenpeace präsentiert Naturwunder Erde mit Bildern von Markus Mauthe

Eine Reise durch Jahrzehnte globaler Veränderungen und Schönheiten unserer Erde präsentiert das Tuttlinger Scala am Mittwoch, 16. November. Fotograf Markus Mauthe zeigt in in einer Multimedia Show in Zusammenarbeit mit Greenpeace den fortschreitenden ökologischen Wandel. Seit 30 Jahren hält der Profifotograf die ökologische Vielfalt des Planeten fotografisch fest. Die Zuschauer erwartet eine Zeitreise um die Welt, voller atemberaubender Fotos, faszinierender Filmsequenzen, erzählten Erlebnissen und einfühlender Musik, heißt es in der Vorankündigung. Die Multivisionsshow stellt die Kreisläufe des Lebens im Amazonas und den Artenreichtum unserer Ozeane genauso dar wie die Polregionen mit Eisbären und Pinguinen. Der Fotograf besuchte indigene Gruppen in der kalten Tundra Russlands und den heißen Savannen des Südsudans. Atemberaubende Bilder aus den hohen Bergwelten des Himalayas und endlos erscheinende Graslandschaften der Mongolei und Tansanias laden das Publikum zum Staunen ein. Neben seinen authentischen Geschichten gibt der Umweltaktivist auch Anregungen für Handlungsoptionen, heißt es weiter. Der Eintritt ist kostenfrei. Los geht’s im Scala-Kino in Tuttlingen am 16. November, um 19.30 Uhr. Platzreservierungen sind nicht möglich.