Gratulationsmarsch zum Saison-Ende

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen präsentiert am Mittwoch, 20. Mai, um 20 Uhr im Trossinger Konzerthaus ein Programm mit Werken von Dvorák, Prokofjew und Berlioz. Solist ist der Pianist Igor Levit, dirigiert wird das Konzert von dem international bekannten Dirigenten Manuel López-Gómez.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1945 hat sich die Württembergische Philharmonie zu einem international gefragten Orchester entwickelt. Ob in Japan, im Musikvereinssaal in Wien oder in den Festspielhäusern Salzburg und Baden-Baden, ob mit den Solisten Lang-Lang, Edita Gruberova, José Carreras oder Agnes Baltsa, von der Berliner Philharmonie bis zur Mailänder Scala sind die Reutlinger gern gesehene Gäste.

Dirigent Manuel López-Gómez ist eine der Führungspersönlichkeiten des berühmten venezolanischen Programms El Sistema, das seit mehr als dreißig Jahren erfolgreich Kinder durch musikalische Ausbildung aus den Slums und von den Straßen holt. Er begann sein musikalisches Leben im Alter von acht Jahren, als er selbst bei El Sistema Geige, Klavier, Kammermusik und Komposition erlernte.

Manuel López–Gómez erhielt internationale Anerkennung als Gastdirigent unter anderem beim Los Angeles Philharmonic Orchestra, l‘Orchestre Philharmonique de Radio France, den Göteborger Symphonikern, den Moskauer Philharmonikern und vielen anderen, und arbeitet mit den weltbesten Solisten zusammen.

Für das Trossinger Gastspiel hat sich die Württemberger Philharmonie ein besonderes Programm ausgedacht: Solist des Klavierkonzerts von Prokofjew ist der Pianist Igor Levit. Als jüngster Teilnehmer gewann der 1987 geborene Künstler beim internationalen Arthur-Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv 2005 gleich vier Preise. Zahlreiche internationale Auszeichnungen folgten. Der junge Meisterpianist wird mit dem virtuosen zweiten Klavierkonzert von Prokofjew zu hören sein.

An Effekt mangelt es freilich auch der berühmten fantastischen Sinfonie des exaltierten Franzosen Berlioz nicht, und auch Dvoráks „Gratulationsmarsch“, komponiert zur Silberhochzeit von Kaiserin Sissi und Kaiser Franz Joseph, dürfte nicht glanzlos ausfallen.

