Graf Hardenberg dankt langjährigen Mitarbeitern

Gleich aus mehreren Gründen hat das Graf Hardenberg-Team aus Tuttlingen am Freitag, 24. Juni, die Sektkorken knallen lassen. „Bei uns wird hart gearbeitet, aber wir können auch feiern“ diese Devise gab der Geschäftsführer Mark Häfner kurz vor Start des Firmenfests aus. Nicht nur die monatelange Coronapause hätte laut Mitteilung die Feierlust aller Mitarbeiter mächtig angeheizt, sondern es hätte auch mehrere firmeninterne Anlässe beim Fest in der Brauereigaststätte Hirsch in Wurmlingen zu begießen gegeben.

Allen voran die Jubilare, die auf zehn bis teilweise 30 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken konnten. Dass die Graf Hardenberg GmbH & Co. KG in Tuttlingen ein Betrieb ist, in dem man „alt“ werden kann, beweisen auch die fünf Mitarbeiter, die nach teilweise mehr als 48 Jahren Betriebszugehörigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden.