Grünschnittsammlung weiterhin überall

Trotz Mehrkosten in Höhe von 14 Prozent wird es auch zukünftig in jeder Kommune im Kreis Tuttlingen eine Sammelstelle für Grünschnitt geben. Das entschied der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag einstimmig. Die bisherigen Dienstleistungsverträge laufen zum 1. Januar 2019 aus. Den Zuschlag für die folgenden drei Jahre hat der Maschinenring Tuttlingen-Stockach bekommen. Dieter Müller (SPD) sprach zunächst von einem „Luxus“, dass in allen Kommunen des Kreises der Grünschnitt gesammelt werde. Das hagelte Kritik etwa von Gerhard Minder (CDU), aber auch von Landrat Stefan Bär. Hans-Martin Schwarz (LBU) sprach sich dafür aus, dass so wenig wie möglich an gesammeltem Grünschnitt in die Kompostierungsanlage nach Appenweier in den Ortenaukreis gebracht werde. Michael Guse, Dezernent für Wirtschaft, Kreisentwicklung und Kultur beim Landratsamt, betonte, dass der Maschinenring in die Eigenkompostierung einsteigen wolle. Die höheren Kosten werden in die Mischkalkulation für die Müllgebühren einbezogen.