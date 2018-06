Grünschnitt lässt Müllgebühren steigen

Wer im Kreis Tuttlingen seinen Rasen mäht und die Hecke stutzt, produziert Grünschnitt. Den können Bürger an mehr als 50 mobilen Abgabestellen loswerden – und das sogar kostenlos. Betrieb der Sammelstellen und der Abtransport zu den Häckselanlagen: All das ist in den Müllgebühren schon mit drin. Ein Service der Abfallwirtschaft den nicht jeder Landkreis bietet. Doch nun könnte das umfangreiche Angebot für eine Erhöhung der Müllgebühren sorgen. Denn: Die Kosten für die Sammlung des Grünschnitts steigen voraussichtlich um 67 Prozent. Die Mehrkosten müssten dann auf die allgemeinen Müllgebühren umgelegt werden.

Verträge laufen aus

Hintergund ist die Neuvergabe der Grünschnittsammlung. Denn die Verträge zwischen dem Landkreis und dem bisher zuständigen Dienstleister laufen zum Ende des Jahres aus. Nun hat der Kreis die Vergabe neu für weitere drei Jahre ausgeschrieben. Das Ergebnis: Auch das günstigste Angebot übersteigt die derzeitigen Preise deutlich. Am Mittwoch stand die Beratung über die Neuvergabe auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreistages. Dieser fasste den einstimmigen Beschluss, dem Kreistag zu empfehlen, das Angebot der Maschinenring-Stockach GmbH anzunehmen. Die hatte auch bisher schon die Sammelstellen betrieben und erhöhte mit der neuen Ausschreibung nun die Preise – und blieb dennoch der günstigste. Der Preis liege im Bereich üblicher Martkpreise, heißt es in der entsprechende Beschlussvorlage.

„Die Preissteigerug liegt über dem, was uns die Fachleute prognostiziert haben“, sagte Landrat Stefan Bär. „Klar ist, dass die Mehrkosten nicht beim Kreis bleiben können“. Das Angebot herunterzufahren, um die Kosten zu drücken, sei bei einer Umfrage bei den Kreistagsfraktionen größtenteils auf Ablehnung gestoßen. „Wir haben ganz bewusst einen hohen Standard“, so Bär.

Weniger ist keine Option

„Wir würden nie bei der Verringerung der Leistungen mitmachen“, sagte Gerhard Minder (CDU), „Es war von Anfang an klar, dass solche Preise wie bisher nicht gehalten werden können“.

Fakt ist: Das Angebot wird von den Bürgern genutzt. Von 2015 auf 2016 stieg die Menge des abgegebenen Grünschnitts im Landkreis um rund 1000 Tonnen auf insgesamt 13 269 Tonnen an. Pro Kopf gab 2016 jeder Einwohner rund 97 Kilogramm Grünabfälle bei den Sammelstellen ab. Damit liegt der Landkreis Tuttlingen im Landesvergleich deutlich über dem Durchschnitt. Denn der liegt lediglich bei 92 Kilogramm pro Einwohner im Jahr. Eine Erhöhung der Gebühren würde allerdings jeden betreffen, der Müllgebühren zahlt – nicht nur diejenigen, die etwa auch einen Garten besitzen und den Grünschnitt produzieren. Darauf machte Fritz Buschle (SPD) aufmerksam. „Diesen Luxus für wenige halte ich nach wie vor für falsch“, so der Kreisrat. Über die endgültige Vergabe über den Betrieb der Grünschnittsammestellen wird der Kreistag in rund drei Wochen entscheiden.

In welcher Höhe die Müllgebühr am Ende steigen würde, ist laut Landratsamt noch nicht absehbar.