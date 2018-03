Grüner Fraktionssprecher Andreas Schwarz kommt nach Tuttlingen

Der Fraktionssprecher der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Andreas Schwarz, kommt am Freitag nach Tuttlingen. Er berichtet ab 19 Uhr in der S4-Lounge am Donaustadion darüber, was sich nach zwei Jahren grün-schwarzer Landesregierung alles bewegt hat und wie es weitergehen soll.

Themen werden dabei laut der Ankündigung sein: Wie steht es um die Natur im Land und die Gesundheit der Menschen? Wie sieht die Arbeit und Mobilität von morgen aus? Welche Themen bewegen unsere Familien, was geschieht mit den Schulen im Land? Der Kreisverband lädt Interessierte dazu ein, Fragen oder Anregungen zu äußern und mit der Partei zu allen Themen ins Gespräch zu kommen, die ihnen wichtig sind.

Bereits am Vormittag trifft Schwarz mit Landrat Stefan Bär, den Fraktionsvorsitzenden des Kreistags und den Bürgermeistern aus dem Kreises Tuttlingen zusammen.