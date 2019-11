Gränzbote verlost Gymmotion-Karten

Für die diesjährige Gymmotion verlost der Gränzbote sechsmal eine Eintrittskarte. Wer Interesse hat, kann bis Dienstag, 19. November, eine Mail an redaktion.stadt.tuttlingen@schwaebische.de schicken, Stichwort „Gymmotion“. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und können anschließend ihre Eintrittskarte in der TG-Geschäftsstelle, Stuttgarter Straße 13, abholen.

Die Gymmotion findet am Mittwoch 4. Dezember, um 19.30 Uhr in der Mühlau-Sporthalle Tuttlingen statt. Unter dem Motto „flying energy“ werden Elemente aus Theater, Zirkus und Varieté in einer Show verbunden. Organisiert wird die Veranstaltung von der TG Tuttlingen.