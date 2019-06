Gränzbote-Leser erklimmen den Mühlberg

Das hat gepasst: Bei perfektem Wanderwetter haben mehr als 70 Leser unserer Zeitung gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Donaubergland GmbH Walter Knittel und dem Gränzbote-Redaktionsleiter Matthias Jansen die Natur rund um Möhringen sowie das Städtchen selbst erkundet.

Mit Wanderstöcken und dem richtigen Schuhwerk präsentierten sich die Gränzbote-Leser am vergangenen Sonntag zur ersten Leserwanderung in diesem Jahr. Nachdem der Redaktionsleiter des Gränzboten, Matthias Jansen, alle Wanderfreunde begrüßte, gab wenig später der Geschäftsführer der Donaubergland GmbH, Walter Knittel, der als Wanderführer fungierte und von seiner Kollegin Susanne Martin Unterstützung erhielt, den Startschuss für eine rund vierstündige Wanderung.

Bereits am Möhringer Rathaus erwähnte Knittel die „starke Stadtgeschichte“. Möhringen habe bereits im Mittelalter Stadtrecht und dadurch auch Marktrecht erhalten. „Darauf können die Möhringer zurecht stolz sein“, sagte Knittel, der das Rathaus als „imposantes Gebäude“ bezeichnete. Am Pflegeheim vorbei wartete die pure Natur auf unsere Leser. Nach einem knackigen Anstieg versammelten sich alle vor dem Stausee. Bis zu seiner Bachumgestaltung sei der Krähenbach, der erste Zufluss nach der Donauversickerung, direkt in den See gelaufen. Und auch sonst erzählte Knittel Wissenswertes über die „natürlichen Lebensadern in der Landschaft“.

Nach der Überquerung der Kreisstraße kamen die Wanderstöcke richtig zum Einsatz. Denn auf mehreren hundert Meter langen verschlungenen Pfaden bestiegen unsere Leser den Mühlberg. Dank des sonnigen Wanderwetters funktionierte so mancher dabei kurzerhand seinen Regenschirm zum Spazierstock um. Oben angekommen führte ein Stichweg die Naturliebhaber zum „Mühlstein“. Während sie vom Wanderführer die Legende dieses Mahlsteins erfuhren, wischte sich so mancher die Schweißperlen von der Stirn. Und auch sonst entdeckten sie mehrere idyllische Plätzchen mitten in der Natur um Möhringen.

Die Getränke, die die Hirschbrauerei aus Wurmlingen als Erfrischung spendierte, warteten am Wildgehege. Rund um die Mühlberghütte machten es sich die Wanderer dabei gemütlich, erholten sich von mehreren Anstiegen, streckten ihre Füße aus, während Knittel die ein oder andere Anekdote erzählte.

Zum ersten Mal mitgewandert ist der Kolbinger Siegfried Koch. „Ich habe mich spontan entschlossen, gemeinsam mit meiner Frau bei der Leserwanderung mitzulaufen, weil uns die Möhringer Gegend eher unbekannt ist. Die Wanderung hat mir sehr gefallen, war unterhaltsam und für Hobbywanderer eine gut geeignete Strecke. Die Landschaft um Möhringen ist richtig beeindruckend“, berichtete Koch.

Auf asphaltiertem Weg ging es erholt ins Möhringer Städtchen zurück. Glücklich und zufrieden zeigten sich nach der Leserwanderung auch die Freundinnen Lucia Brunner und Ulrike Keller aus Seitingen-Oberflacht: „Die Strecke war für uns gut zu bewältigen“, sagte Brunner. „Sie war abwechslungsreich. Wir fanden es klasse, dass bei dieser Wanderung die Natur im Mittelpunkt stand“, ergänzte Keller. „Natürlich haben uns die Geselligkeit und die Erfrischung auch sehr gut gefallen, genauso die informativen Erklärungen von Walter Knittel“, erläuterte Brunner, die wie Keller auch, bei der nächsten Leserwanderung im August am Start sein will.