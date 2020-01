Gräfin Mariza ist „Massage für die (Zuschauer-) Seele“

Glühende Liebe und bitterer Stolz: Die Johann-Strauss-Operette-Wien hat am Samstagabend mit Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“ in der Stadthalle gastiert.

Ein Jahrhundert zurück und weit die Donau abwärts, entführten die Akteure und das 19-köpfige Orchester die mehr als 400 Operettenfreunde: ins Land der stolzen Magyaren, auf das Gut der heftig umworbenen Gräfin. Ihrer Verehrer überdrüssig geworden, hatte die verwöhnte Adlige eine Verlobung mit einem fiktiven Koloman Zsupán vorgetäuscht und Budapest verlassen.

Beim Gastspiel in Tuttlingen singt die Koloratur-Sopranistin Irena Krsteska aus Mazedonien die Titelrolle. Zu ihrer Überraschung kommt tatsächlich ein Mann mit dem ausgedachten Namen auf das Gut und will sie heiraten (mit etwas derbem Charme: Felix Nikola). Als ihr die junge Zigeunerin Manja aus der Hand liest, ermöglicht dies Maritza einen Aufschub von vier Wochen. Genug Zeit, um sich heftig in den Gutsverwalter Török zu verlieben. Der ist aber in Wirklichkeit Tassilo, ein verarmter, aber ehrbarer Graf, der Geld für eine standesgemäße Mitgift für sein „Schwesterlein“ Lisa braucht. Der japanische Tenor Ken Takashima und die reizende, in Wien geborene Sopranistin Da-yung Cho mit koreanischen Wurzeln singen und spielen diese Rollen. Das Schicksal hat Tassilo „vor die Tür gesetzt“, und die bornierten Adligen lassen es ihn eiskalt spüren.

Da hilft nur noch die süße Geigenmelodie des Zigan Berko alias Zacharias Galaviz-Guerra. Der stammt zwar aus den USA und hat chilenische Vorfahren, geht aber als lupenreiner Csárdás-Geiger durch. Besonders sein Violin-Duett mit Konzertmeister Miksa Yranyossi-Knoblauch gefällt den Zuhörern in Tuttlingen sehr. Der Oberösterreicher Josef Krenmair gibt den robusten Fürsten Populescu mit viel Lokalkolorit; noch mehr Lacher aber erzielt der Senior der Truppe: Josef Pechhacker, 83. Die Sprechrolle als Penižek, den gewitzten Kammerdiener von Tassilos stinkreicher Tante Fürstin Božena, ist wie für ihn gemacht. Es kommt, wie es in einer Operette kommen muss: Zu guter Letzt gibt es drei Paare, die „blädsinnig verliebt“ sind.

Vasilis Tsiatsianis, Musikalischer Leiter der dreistündigen Inszenierung, dirigiert das Orchester mit Verve. Bei der Ouvertüre und dem Zwischenspiel passt die Lautstärke der Musik, als Untermalung der Arien und Duette ist sie manchmal zu dominant.

Die Kostüme sind opulent, ums Bühnenbild lässt es sich streiten. Die drei Tänzerinnen überzeugen bei Kalmans Mischung aus Puszta-Folklore und den Modetänzen der 1920er-Jahre. Alles in allem eine „Massage für die Seele“, wie eine zufriedene Besucherin sagte.