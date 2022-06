„Gov’t Mule“ gastieren auf dem Honberg

Freunde von Southern- und Bluesrock können sich freuen: Am Montag, 11. Juli,kommt der Gitarrist und Grammy-Preisträger Warren Haynes mit seinem Jam Projekt „Gov’t Mule“ auf den Honberg. Das Konzert findet ab 20 Uhr im Rahmen des 26. Tuttlinger Honberg-Sommers – 8. bis 24. Juli – statt.

Im Süden der USA liegen die Wurzeln von „Gov’t Mule“. Von 1989 bis zur Auflösung der Allman Brothers Band, war Warren Haynes neben Derek Trucks Gitarrist der Gruppe, in die ihn einst Dickey Betts eingeführt hatte. Haynes war bereits vorher Mitglied in dessen Dickey Betts Band gewesen.

1994 gründeten Warren Haynes (Gitarre, Vocals) und Allen Woody (Bass), früher ebenfalls Mitglied der Allman Brothers Band, mit dem Schlagzeuger Matt Abts eine Jam-Band. 1995 veröffentlichen sie ihr Debüt „Gov't Mule“. Die Musik der Band um Haynes, der mit seinen 61 Jahren zu den besten Blues- und Rockgitarristen der Welt zählt, bewegt sich zwischen Blues, Southern und Classic Rock, hin und wieder mit Tupfen aus Jazz und sogar Reggae versehen, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Tickets sind noch im vergünstigten Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen online unter www.tuttlinger-hallen.de, per Telefonhotline 07461/ 91 09 96, in der Ticketbox in Tuttlingen und an den bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region zu haben.