Gottfried Reiner bleibt Präsident der Handwerkskammer

Mit 90 Stimmen bei fünf Enthaltungen haben die Mitglieder der neu gewählten Vollversammlung der Handwerkskammer Konstanz den amtierenden Präsidenten, Gotthard Reiner, Elektroinstallateurmeister aus Deilingen, für die kommenden fünf Jahre im Amt bestätigt. Im Vorstand gab es zwei Veränderungen: Kfz-Mechanikermeister Bernd Klaiber aus Balgheim und Elektroinstallateurmeister Ralf Rapp aus Rottweil wurden neu in das neunköpfige Gremium gewählt.

Noch ist das Ergebnis allerdings nicht offiziell: Die Kritiker, die mit der Liste „Freie Handwerker für Bürger ohne Zwang“ angetreten, aber unterlegen waren (wir berichteten), haben jetzt vier Wochen Zeit, um die Wahl anzufechten. Günter Beyer-Köhler aus Konstanz und Tommy Buschle aus Waldshut, die an der Spitze der Gegner stehen, die sich kurz nach der Wahl Anfang Juli noch sehr zuversichtlich gezeigt hatten, klingen inzwischen merklich zurückhaltender. Die Gründe: Sie waren schon mit ihrem ersten Antrag gescheitert und mussten sich sagen lassen, dass der Einspruch ungültig und erst nach der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung möglich sei.

Die Liste „Starkes Handwerk – gute Zukunft“ mit Präsident Reiner hatte die Wahl im Juli zwar mit 1192 zu 999 Stimmen gewonnen, allerdings fiel das Ergebnis knapper aus als erwartet, was Beobachter als Erfolg für die „Rebellen“ werteten. Trotzdem gingen sie leer aus und Reiners Liste erhielt alle Sitze in der Vollversammlung. So sieht es die Wahlordnung der Handwerkskammer vor.

Der neue und alte Präsident dankte den Vollversammlungsmitgliedern für das Vertrauen und kündigte an, noch stärker in Dialog mit den rund 12 000 Mitgliedsunternehmen treten zu wollen. „Wir als gewählte Vertreter müssen uns mit den unterschiedlichen Meinungen unserer Mitgliedsbetriebe offen auseinandersetzen“, so Reiner. Die Zukunftsaufgaben der Handwerksvertretung sieht er vor allem in der Nachwuchssicherung. Hier, wie auch in der Qualitätssicherung der Ausbildung, werde die Kammer ihre Bemühungen weiter verstärken. Auch müsse man überlegen, wie Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. „Noch ist die Gesetzeslage komplex. Doch es lohnt sich, die Einbindung dieser oft sehr gut qualifizierten Menschen zu forcieren – sowohl aus wirtschaftlicher Sicht, als auch aus humanitären Gründen.“

Lauter werden will Reiner auch bei weiteren Schlüsselthemen des Handwerks, so bei der Stärkung des Meisterbriefs als Krönung der dualen Handwerksausbildung. „Wir haben eine geringe Jugendarbeitslosenquote und einen stabilen Mittelstand, um den uns andere Länder beneiden. Mittlerweile hat wohl jeder erkannt, dass dieses System ein Garant für die Stabilität von Wirtschaft und Gesellschaft ist.“ Daneben sei die Handwerkskammer im Verbund mit ihren Dachorganisationen gefordert, politisch dafür zu sorgen, dass die Energiewende Chance und nicht Hürde für die Handwerksunternehmen werde.