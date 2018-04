Am Freitag, 20. April, findet für Firmlinge ein spiritualer Dorfspaziergang mit Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit Konzenberg, Alexander Krause. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr vor dem Rathaus. Elke Reinauer hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt.

Wie läuft die Führung ab?

Die spirituelle Grundlage dafür bildet Ignatius von Loyola. Dieser sagte einmal: „Gott in allem suchen und finden.“ Im Zuge dessen versuche ich an ganz alltäglichen Orten, etwas über den Glauben und Gott zu erzählen. Die sichtbare Welt zu durchbrechen und in diesem Durchbruch, dann Gott zu erkennen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Also wenn man von Rietheim nach Weilheim kommt ist rechts eine Tankstelle. Dann ist eben die Frage, ein Auto braucht Kraftstoff, um fahren zu können. Wir Menschen brauchen ja auch Quellen, wo wir Kraft tanken. Die Tankstelle lädt uns ein, über unsere Kraftquellen nachzudenken. Dies können unterschiedliche Dinge sein, Freunde, Familie, oder im Glauben der Gottesdienst, das Gebet oder die Stille. An mehreren Stationen werde ich über verschiedene Themen sprechen, wie zum Beispiel auch Dankbarkeit.

Welche weiteren Stationen gibt es?

Wir werden bei Marquardt halten und kommen dann von dem Begriff Firma auf Firmung zu sprechen. Firmung kommt aus dem Lateinischen und bedeutet bestärken. Und die Firma hat ja die gleiche Bedeutung, ich werde dann darauf eingehen, was uns bestärkt. Die Firma Marquardt bietet auch ein gutes Beispiel für Gegensätze, denn die Gründer der Firma, waren sehr unterschiedlich: Einer war Techniker und der andere Kaufmann. Anhand dieses Beispiels werde ich die verschiedenen Elemente und die Notwendigkeit der Harmonisierung von ihnen in uns selbst erläutern. Ich arbeite viel mit solchen Gedankenspielen.

Wie motivieren Sie Jugendliche, an der Führung teilzunehmen?

Im Zuge der Firmvorbereitung versuche ich natürlich, die Jugendlichen zu motivieren. Ich möchte deren Neugierde wecken, das geschieht durch persönliche Beziehung, durch E-Mails und auch durch einen Informationsabend für die Eltern. Außerdem ist diese Führung freiwillig, meine Erfahrung zeigt mir, dass sich ohne Zwang, die Menschen besser auf religiöse und spirituelle Dinge einlassen können.

Wie ist die Bereitschaft der Jugendlichen sich darauf einzulassen?

Kirchliche Themen stehen bei Jugendlichen nicht ganz oben, klar. Aber es ist schon so, dass sie mit einer gewissen Offenheit zu der Firm-Vorbereitung kommen, das erleben die Firmleiter und ich selbst immer wieder.

Wir waren mit einer Gruppe im Kloster Heiligenbronn, da war das Interesse groß. Beeindruckend für die Jugendlichen war, das Leben der Schwestern im Kloster. Das ist so ganz anders, als ihre eigene Lebenswirklichkeit, so dass es für viele sehr faszinierend war. Und an spirituellen Themen sind die Jugendlichen schon sehr interessiert.