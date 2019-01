Gospelsongs begeistern rund 300 Besucher

38 Auftritte in 45 Tagen: Für die Black Gospel Angels war die Stadthalle am Dienstagabend der 27. Veranstaltungsort ihrer derzeitigen Deutschland-Tour. Das Programm aus 21 Gospelsongs kam bei den rund 300 Besuchern gut an.

„Freude, Frieden und Liebe“ zu verbreiten ist das erklärte Ziel der Truppe um „Lady“ Rose Watson. Wie ein schwarzhaariger Rauschgoldengel schwebt sie auf die Bühne und singt den schlichten Text von „Angels watching over me“. Rose Watson ist nicht nur ein Energiebündel, sondern auch die Verkörperung des Begriffs „Multi Tasking“: Sie ist Managerin des von ihr gegründeten Chors, Dirigentin, Tänzerin, dreifache Mutter und aktive Frau von Pastor Lance D. Watson.

Als solche trägt sie in der Baptistenkirche St. Paul’s im heimischen Richmond, Virginia, den Ehrentitel „First Lady“. Und sie weiß ihre Zuhörer zu motivieren. Auch die Tuttlinger Konzertbesucher aller Altersgruppen sind Wachs in ihren Händen. Auf Roses Order „wiggle, wiggle!“ werden die Hände geschüttelt, es wird im Takt geklatscht und gestampft. Und natürlich gesungen. Zaghaft zuerst, dann immer selbstbewusster bringt sich der 300-stimmige ad-hoc Chor ein. Sogar die auf der Empore Sitzenden stimmen mit ein, wenn auch erst nach wiederholter Aufforderung. Selbst Roses Einladung, auf der Bühne mitzutanzen, befolgt rund ein Dutzend Mutige. Aber auch ihre Mit-Angels treten ins Rampenlicht: die Altistin Chiquita L. Cross mit „Down by the riverside“, Sopranistin Jontael M. Anderson mit „Joy“. Die Männerstimmen, Tenor James „Jaydee“ Lewis und Bariton Markise Hicks werden manchmal durch den charismatischen Keyboarder Patrick Newby verstärkt, der die Botschaft des Herrn sogar im Rap-Stil vorzutragen weiß.

Zur Band zählen auch Schlagzeuger „JJ Lassiter II“ und der junge E-Bassgitarrist Emmett Walker, der einen Abschluss am renommierten Berklee College of Music in der Tasche hat. Das Trio hintermalt den Gesang unaufdringlich und angenehm. Dennoch sind einige der Höhepunkte des Abends A cappella-Stücke, bei denen die wohl modulierten Stimmen im Zentrum stehen: So die Frage „What if God is unhappy?“ mit den ansprechenden Laut-Leise-Effekten, und das umjubelte „I got shoes“, ein schnell gesungenes Spiritual.

Stimme über mehrere Oktaven

Während die Angels alle in den USA leben, ist ihr besonderer Tour-Gast inzwischen in Berlin heimisch: der frühere Broadway-Star „Queen Yahna“, im bürgerlichen Leben Gwendolyn Dennison. Sie klingt fast wie Mahalia Jackson bei „Walk in Jerusalem“; lässt ihre über mehrere Oktaven reichende Stimme in der Aufforderung „Go, tell it on the mountain“ erklingen. Die Grande Dame des Gospel hält intime Zwiesprache bei „How I got over it“, und wenn sie „Kumbaya“ singt, ist es mucksmäuschenstill im Saal.

Um Punkt zehn Uhr ist Schluss. Doch das begeisterte Publikum will unbedingt noch eine Zugabe. Die kommt in Form von „Oh happy Day“ und dem finalen „A-men“.