Gosheim kassiert bittere 1:4-Heimniederlage

In der Fußball-Bezirksliga hat das Führungsduo SpVgg Trossingen (4:0 gegen Aufsteiger SV Renquishausen) sowie der SV Villingendorf (1:0 gegen den SC Wellendingen) seine Hausaufgaben erfolgreich beendet. Die SpVgg Bochingen katapultierte sich mit einem 5:0-Kracher beim FV 08 Rottweil auf Tabellenplatz drei, ist nun seit drei Spielen unbesiegt. Auch Aufsteiger FV Kickers Lauterbach überraschte mit einem 4:0-Sieg beim SV Zimmern II. Dagegen bezog der SV Gosheim gegen die SG Deißlingen/Lauffen eine 1:4-Heimpleite, ist dadurch auf Tabellenplatz vier abgerutscht. Der SV Bubsheim musste sich gegen die FSV Schwenningen mit einem 2:2 zufrieden geben, konnte dadurch jedoch die Abstiegsplätze verlassen. Landesliga-Absteiger FC 08 Rottweil ist nach der siebten Niederlage im zehnten Saisonspiel auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht.

SV Gosheim – SG Deißlingen/Lauffen 1:4 (1:2). - Tore: 1:0 (6.) Sebastian Nann, 1:1 (7.), 1:2 (31.) beide Dennis Wemker, 1:3 (80.) Marcel Herzog, 1:4 (85.) Robin Schumpp. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Talha Karaaslanoglu (Oberjesingen). - Rote Karte: Robin Lamprecht (42./SG). In einem im ersten Durchgang ausgeglichenen Spiel konnten die Gäste den Führungstreffer der Sari-Elf bereits im Gegenzug ausgleichen, so dass es nach sieben Minuten 1:1 stand. In der Folgezeit standen die Gäste in der Defensive gut, machten die Räume eng. Durch einen Konter gingen die Gäste durch ihren zweifachen Torschützen Dennis Wemker erstmals in Führung. Nach einer Notbremse gerieten sie jedoch in Unterzahl, ließen gegen den danach spielbestimmenden Gastgeber nur wenig zu. Auf der anderen Seite blieb die SG gefährlich erhöhte in der Schlussphase durch zwei weitere Treffer auf 4:1, tütete dadurch den zweiten Auswärtssieg ein.

FV 08 Rottweil – SpVgg Bochingen 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 (32.) Lucas Myliwietz, 0:2 (43.) Niklas Baum, 0:3 (72.) Ugur Akbaba, 0:4 (83.) Lucas Mysliwietz, 0:5 (87.) Pablo Peneloza. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Michael Haas (Balingen). Bei der fünften Niederlage in Folge lief beim FV 08 Rottweil kaum etwas zusammen. Am Ende stand eine Niederlage, die in der Schlussphase sogar noch hätte höher ausfallen können. Bochingen hatte schon im ersten Durchgang Vorteile, führte bis dahin verdient mit 2:0. Nach der Pause bäumten sich die Gastgeber kurz auf, doch nach einem Konter, den die Gäste zum 3:0 nutzten, war die Partie vorzeitig gelaufen.

SV Villingendorf – SC Wellendingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 (69.) Marc Müller. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Michael Steimle (Grünmettstetten). - Rote Karte: Manuel Hermann (65./Wellendingen). Bei herrlichem Fußballwetter und allerdings schwierigem Geläuf sahen die Zuschauer ein umkämpftes Spiel mit vor der Pause wechselnden Ballbesitzphasen. In diesem Spielabschnitt hatten die Gäste sogar ein Chancenplus. Mit zunehmender Spielzeit waren die Gastgeber gefährlicher, erzielten nach 69 Minuten durch Marc Müller das 1:0. Dabei traf er nach einem Schuss von Denis Kimmich aus kurzer Distanz. Zuvor waren die Gäste durch eine rote Karte in Unterzahl geraten, konnten danach dem Spiel keine Wende mehr geben. Unterm Strich ein verdienter Arbeitssieg für den Tabellenzweiten.

SV Bubsheim – FSV Schwenningen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 (11.) Daniel Nedelcia, 1:1 (30.) Dogukan Albyrak, 2:1 (38.) Marvin Moser, 2:2 (54.) Chahid Motassime. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Thomas Fischer (Haigerloch). - Rote Karte: Burak Bayrak (90.+4/FSV). In einem hartumkämpften Spiel hatten die Gastgeber mit Paul Ratke (Gehirnerschütterung), Daniel Ramsperger (Schulterverletzung) und Daniel Geisel, die alle ins Krankenhaus mussten, drei verletzte Spieler zu beklagen. Bubsheim hatte zunächst Vorteile, erzielte den Führungstreffer, verpasste es aber danach den zweiten Treffer nachzulegen. Dies rächte sich, als die Gäste (30.) zum 1:1 trafen. Noch vor der Pause erzielten der SVB den erneuten Führungstreffer. Danach hatten die Gäste ihre beste Phase, erzielten das 2:2. Als sie danach den Führungstreffer verpasst hatten, waren die Platzherren in der Schlussphase dem Siegtreffer näher als der Tabellenneunte vom Schwenninger Moos.

SV Zimmern II – FV Kickers Lauterbach 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 (5.) Yannick Broghammer, 0:2 (42.) Joshua Broghammer, 0:3 (71.) Dennis Rothkranz, 0:4 (83.) Yannick Broghammer. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Andreas Guffart (Ostrach). Zimmern hatte insgesamt mehr Spielanteile, doch fehlte ihnen die Durchschlagskraft im letzten Spieldrittel. Der Aufsteiger aus Lauterbach dagegen war bei der Chancenverwertung gnadenlos effektiv, erzielte schon nach fünf Minuten den Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeit nutzte Joshua Broghammer einen Ballverlust der Gastgeber mit einem sehenswerten Heber über Torhüter Tobias Kohl hinweg, zum 2:0 aus. Auch nach der Pause rannten die Platzherren an, kassierten aber noch zwei weitere Gegentreffer zur zahlenmäßig deutlichen Niederlage.

SV Winzeln – SG 08 Schramberg/SV Sulgen 4:3 (1:0). - Tore: 1:0 (23.) Simon Gaus, 2:0 (57.) Tim Ziegler, 2:1 (58.) Hasret Kadrolli, 2:2 (63.) Arber Krasniqi, 3:2 (67.) Jan Ziegler, 4:2 (84.) Florian Albu, 4:3 (86.) Benjamin Staiger. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Frieder Eberhardt (Oberillfingen). Winzeln begann druckvoll, vergab in der Anfangsviertelstunde drei gute Torchancen. Torjäger Simon Gaus (23.) traf danach zum verdienten 1:0. In der Folgezeit konnten die Gäste zulegen, kassierten durch Tim Ziegler (57.) das 2:0. Davon unbeeindruckt hatte die SG danach seine beste Phase, erzielte innerhalb von fünf Minuten zwei Treffer zum 2:2. Mit einem Traumtor schoss Jan Ziegler (67.) den SVW erneut in Führung. Nach einer Standardsituation erhöhten die Gastgeber (84.) auf 4:2. Doch die Gäste gaben nicht auf, erzielten wenig später das 4:3, verpassten kurz vor Ende knapp den Ausgleichstreffer, der dem Spielverlauf nach nicht unverdient gewesen wäre.