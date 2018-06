Die Zweitliga-Keglerinnen von Goldene 7 Spaichingen haben mit einem Heimsieg gegen Ludwigshafen den Anschluss ans Mittelfeld wieder hergestellt. Die Landesliga-Herren wahrten mit einem Heimsieg die Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft.

2. Bundesliga Süd Frauen DCU: Goldene 7 Spaichingen – PSV Ludwigshafen 2646:2520. Nach der schwachen Leistung der Vorwoche zeigten sich die Primstädterinnen stark verbessert und landeten einen klaren Sieg gegen den Fünften. Sigrid Burger (396) und Birgit Lehmann (448) konnten zu Beginn einen Rückstand von 15 Kegeln nicht verhindern. Dies bügelte aber die Mittelpaarung wieder aus. Andrea Radakovic (457) und Dragana Frei (462) brachten ihr Team vorentscheidend mit 67 Kegeln in Front. Carmen Lehmann (437) und Susanne Lehmann (446) hatten ihre Gegenspielerinnen jederzeit im Griff und bauten die Führung weiter aus. Mit dem Erfolg wurde der Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder hergestellt.

Landesliga B Männer Südbaden: Goldene 7 Spaichingen – SG Wolfach/Oberwolfach II 6:2 (3163:3104). Den Grundstein zum Erfolg legte die Anfangspaarung, in der Thomi Jakupak mit 584 Kegeln glänzte und Andreas Ratke (523) den zweiten Mannschaftspunkt beisteuerte. In der zweiten Paarung entwickelte sich ein spannendes Duell. Hier unterlag Sascha Gruhler (526) seinem Gegenspieler. Hans-Jürgen Müller (521) schob sich auf der letzten Bahn noch an seinem Gegner vorbei und erzielte den dritten Punkt, aber der Kegelvorsprung aus der Startpaarung schrumpfte auf 51 Kegel. In der Schlusspaarung erwischte Sven Maywurm (478) einen schlechten Tag und verlor. Dies glich Robert Obst (531) mit seinem Sieg wieder aus.

Schwarzwald-Bodensee 4er Staffel: SG Mühlhausen/Blumberg II – Goldene 7 Spaichingen II 1:5 (1901:2026). Für den siegreichen Tabellenführer spielten: Lorenz Lehmann (505), Benjamin Semlitsch (477), Horst Schüler (508) und Elvis Meixner (536). (pm)