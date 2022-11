Gold und dritter Platz für das Team Germany South

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 6. November endete mit der Abschlusszeremonie der leider erneut vollständig online ausgetragene internationale Mathematikwettbewerb. Das Team Germany South, bestehend aus sechs Schüler*innen (vier davon aus dem SFZ Südwürttemberg), beendete nach drei starken Runden den Wettbewerb auf einem goldenen Preisrang. Theodor Müller (Universität Tübingen), Colin Stastny (Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz), Alisa Schmid (IKG Tuttlingen) und Sebastian Ohlig (St. Raphael Gymnasiums Heidelberg) hatten zusammen mit zwei Schülern aus München - Luis Löfflad und Henrik Schlüter - das süddeutsche Team gebildet. Eine besondere Ehre wurde Sebastian Ohlig zu Teil, der den wertvollsten Einzelpreis als bester Reporter des ganzen Wettbewerbs gewann!

Der ITYM ist ein Teamwettbewerb, bei dem sich die Schüler*innen zusammen mit ihren studentischen Betreuern David Ploss, Noa Bihlmaier und Matthias Heni (alles ehemalige SFZ‘ler) monatelang im SFZ in Tuttlingen und auch online mit mathematischen Problemstellungen beschäftigt hatten, die teilweise noch ungelöst sind. Im Wettbewerb müssen in den jeweiligen Runden dann ausgewählte Lösungen und Lösungsansätze als Reporter vorgestellt werden. Ein gegnerisches Team opponiert diese Lösungen und diskutiert mit dem Reporter die Lösungsansätze. Ein drittes Team verfolgt die Diskussion und führt am Ende einen Review durch, in dem die Vollständigkeit, die Stärken und die Schwächen sowohl des Reports als auch der Opposition herausgearbeitet werden. Diese wissenschaftliche Diskussion der drei Teams wird von einer internationalen Jury von Mathematikprofessoren und Doktoranden beobachtet, teilweise auch nochmal hinterfragt und am Ende bewertet.

„In dieser schwierigen Zeit, in der sich das Team nun schon zum dritten Mal nur online mit den Teams aus aller Welt messen kann, war es eine tolle Unterstützung, dass sich zumindest unser Team immer wieder im SFZ in Tuttlingen treffen konnte. Es macht mich stolz, dass sich unser SFZ in Tuttlingen zu einem echten süddeutschen Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler entwickelt hat, die Mathematik auf höchstem Niveau betreiben wollen“, sagt Organising Commitee (IOC)-Mitglied Helmut Ruf, der sich seit Jahren im gesamten Netzwerk des SFZ für genau diese Jugendlichen verantwortlich zeigt.