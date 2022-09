Gold und Doppel-Bronze für Elea Börsig in Weltcup und EM

Im Inline-Alpin hat sich Tuttlingen einen Namen gemacht. Auch dank Lisa Schmid und Elea Börsig. Die beiden Sportlerinnen der TG Tuttlingen waren kürzlich bei der Europameisterschaft und dem letzten Weltcup-Rennen dabei und mischten wieder vorne mit. Auch wenn es nur für Börsig zum Sprung auf das Treppchen reichte.

Im spanischen Gijon wurde zuerst die Europameisterschaft im Riesenslalom ausgefahren. Die Veranstalter hatten auf einer Länge von 340 Metern zwei mit 20 beziehungsweise 21 Toren anspruchsvolle Strecken gesteckt. Nach dem ersten guten Durchgang platzierten sich Lisa Schmid auf Rang zehn und Elea Börsig auf Rang sechs. Vier weitere deutsche Starterinnen sowie Läuferinnen aus Japan, Italien und der Slowakei landeten zur Halbzeit unter den besten zehn Fahrerinnen und rechneten sich noch Chancen auf den Sieg aus. In der Endwertung schob sich Börsig mit einem gelungenen zweiten Lauf aufs Treppchen und holte Bronze hinter der Siegerin Mona Heller und Manuela Schmohl. Lisa Schmid kam auf den zwölften Platz.

Bei dem im Anschluss ausgetragenen Teamwettbewerb im Riesenslalom waren für jede Nation vier Läufer – zwei weibliche, zwei männliche – nominiert worden. Für Deutschland gingen Mona Heller, Elea Börsig, Noah Sing und Maximilian Schödlbauer an den Start. Gegen die Konkurrenz aus Spanien, Italien, Lettland, Polen und der Slowakei setzte sich Deutschland durch und holte sich den Europameistertitel. Italien kam auf Platz zwei und Team Spanien holte sich den dritten Platz.

Am zweiten Tag ging es für die Rennläufer in die Nachbarstadt Oviedo. Dort fand der sechste Lauf und somit das Finale der Weltcup-Serie 2022 statt. Insgesamt waren 116 Athleten am Start. Lisa Schmid fuhr nach dem ersten Durchgang auf den elften Rang. Elea Börsig platzierte sich zunächst auf dem dritten Platz. Für den zweiten Durchgang hieß es dann nochmals „alles geben“, um möglichst viele Punkte für die Gesamt-Weltcup-Wertung einzufahren. Lisa Schmid zeigte im zweiten Durchgang ihr Können, überholte die Japanerin Natsuki Nagashima, die Italienerin Lisa Colombo sowie ihre deutschen Teamkolleginnen Nikola Yousefian und Vanessa Rogel und erreichte den siebten Platz. Elea Börsig fuhr erneut die drittbeste Laufzeit. Im Tagesergebnis erreichte sie den dritten Platz bei den Damen hinter Manuela Schmohl und Mona Heller. Bei den Herren gewann Noah Sing vor Landsmann Luca Gökeler und dem Spanier Sergio Mendez Perez.

Lisa Schmid erreichte mit insgesamt vier Top Ten-Plätzen den siebten Rang in der Weltcup-Gesamtwertung. Elea Börsig bestätigte mit fünf Podestplätzen ihre konstante Form und holte sich auch in der Gesamtwertung den dritten Platz.