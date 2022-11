Glühwein, Güterzüge und gute Musik: Fünf Tipps fürs Wochenende

Noch gute fünf Wochen bis Weihnachten – da rufen Plätzchen, Punsch und, natürlich, Weihnachtsmärkte! Einige kleinere gibt es schon jetzt, einen haben wir für dieses Wochenende in die Veranstaltungstipps gepackt. Daneben gibt es in der Vorweihnachtszeit jede Menge Musik, die Jahreskonzerte der Musikkapellen stehen an. Und für Liebhaber und Familien haben wir was ganz Kleines im Angebot!

Weihnachtsmarkt auf dem Witthoh

Wann: Samstag, 19. November, 15 bis 22 Uhr

Wo: Witthoh, Ski-Hütte Emmingen

Eintritt: frei

Warum bis Dezember warten? Der Skiclub Emmingen wartet schon im November mit seinem Weihnachtsmarkt auf, und zwar auf dem Berg. An der Skihütte auf dem Witthoh gibt es laut Ankündigung Künstler-Marktstände, Wintergetränke und leckeres Essen. Dazu eine Laternenwanderung für Kinder, Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Lindenbrunnen in Emmingen.

300 Jahre in die Vergangenheit blicken

Wann: Samstag, 19. November, 17 Uhr (Eröffnung), Sonntag, 14 bis 17 Uhr

Wo: Museum Aldingen/Alte Hengstler-Fabrik

Eintritt: kostenlos

Was, wenn ein altes Gemäuer erzählen könnte? Die Ausstellung in Aldingen zu „300 Jahre Mauritius-Kirche“ dürften eigenen Erzählungen ziemlich nahe kommen. Die 1720 in Aldingen erbaute evangelische Kirche spielte über Jahrhunderte eine zentrale Rolle im Ort. Archäologische Ausgrabungen unter dem Kirchenboden lieferten Informationen über einen Zeitraum von der Spätantike bis ins frühe 18. Jahrhundert. Die Ausstellung hat eine ehrenamtliche Gruppe historisch interessierter Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit dem Museum erarbeitet.

Jahreskonzert mit Solo-Posaunist

Wann: Samstag, 19. November, 19.30 Uhr (Einlasss: 18.30 Uhr)

Wo: Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus

Eintritt: an der Abendkasse: 9,50 Uhr für Erwachsene, 6,50 Euro ermäßigt; vergünstigt im Vorverkauf

Wo, wenn nicht in der Musikstadt hört man bei Konzerten ganz genau hin, ob jeder Ton sitzt. Vor dem Jahreskonzert trifft sich die Trossinger Stadtmusik deshalb am Freitag zur Generalprobe, am Samstag zeigt sie dann vor Publikum, was sie drauf hat – und das ist dieses Jahr einiges. Unter dem Motto „Colors“ stehen neben Hits der britischen Pop-Rock-Band Coldplay, die Filmmusik aus „Drachenzähmen leicht gemacht“ und Werke von Jacob de Haan, Philip Sparke, Thomas Doss und Julius Fucik auf dem Programm. Ein besonderes Highlight verspricht Solo-Posaunist Florian Helbich mit dem Werk „Colors“.

Blasmusik vom Feinsten

Wann: Samstag, 19. November, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Wo: Donauhalle Immendingen

Eintritt: 9 Euro

Und nochmal gute Musik: Die drei Kapellen im Immendinger Gemeindegebiet stellen alle zwei Jahre beim „Galaabend der Blasmusik“ die Qualität ihrer musikalischen Arbeit unter Beweis. Am Samstag ist es wieder soweit: Neben der Gemeindemusikkapelle Immendingen sind der Musikverein Hattingen und der Musikverein Zimmern dabei. Ausrichter ist in diesem Jahr die Gemeindemusikkapelle. Die drei Orchester geben Kostproben aus ihrem Repertoire, die Gemeindemusikkapelle Immendingen steht unter Leitung von Antal Fenyvesi, der Musikverein Hattingen kommt mit Dirigentin Kathrin Häusler und der Musikverein Zimmern zeigt sich erstmals bei der Konzertgala mit dem musikalischen Leiter Laszló Nagy.

Tuuut-tuuut, die Modellbahn kommt!

Wann: Samstag 11 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr

Wo: Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Tuttlingen

Eintritt: 6,50 für Erwachsene, 3 Euro für Kinder, 15 Euro Familienkarte

Loks und Züge, die ihre Runden in einer Miniaturwelt aus Städten und Landschaften, zwischen winzigen Figuren und Tieren ziehen: Bei den Erlebnistagen Modelleisenbahn in Tuttlingen gibt es in der Regel jede Menge Details zu entdecken. Darunter: eine Schokoladenfabrik, eine Kohlenhandlung und einen großen Rangierbahnhof. Für Liebhaber und Familien bestens geeignet, inklusive Kinderspielecke, Flohmarkt und Tombola.