Gleichstellungsbeauftragte: „Frauen in Baden-Württemberg verdienen fast ein Viertel weniger“

Flexible Arbeitszeiten für Alleinerziehende, gleiche Löhne und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern – für all das steht die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten, die sich seit der Verabschiedung des Artikel 3 des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 mit der Durchsetzung beschäftigen. Es besagt unter anderem, dass niemand wegen seines Geschlechts bevorzugt oder benachteiligt werden darf. Lucia Faller, die seit 2007 für die Stadt Tuttlingen als Gleichstellungsbeauftragte tätig ist, hat mit unserer Mitarbeiterin Nele Fauser über ihre tägliche Arbeit gesprochen.

Frau Faller, wie sind Sie zur Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Tuttlingen geworden?

Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, war dann zehn Jahre in der Industrie und danach Wirtschaftsförderin, ich bin also eine Quereinsteigerin. Seit 2007 habe ich nun die Stelle als Gleichstellungsbeauftragte inne und kann sagen, dass die Arbeit mir wahnsinnig Spaß macht. Natürlich betrifft mich als berufstätige Frau und Mutter die Thematik genauso wie viele andere, weshalb ich mich auch mit Leib und Seele dafür einsetze.

Warum halten Sie die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten für wichtig?

Die Stelle ist nicht nur wichtig, sondern sogar Pflicht: Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern sind gesetzlich verpflichtet, eine Gleichstellungsbeauftragte oder einen Gleichstellungsbeauftragten einzustellen. Laut Grundgesetz muss der Staat die Gleichstellung fördern und Nachteile beseitigen.

Wo sehen Sie die Schwachstellen in der heutigen Gleichstellung?

Noch heute gibt es wenige Frauen in Führungspositionen und in der Kommunalpolitik. Zum Beispiel sind nur 23,9 Prozent der Gemeinderäte in Baden-Württemberg weiblich. Auch beim Thema „gleiches Geld für gleiche Arbeit“ hängen wir noch weit zurück. 2019 beträgt der sogenannte Gender-Gap in Baden-Württemberg ganze 22,7 Prozent. Das bedeutet, dass Frauen in Baden-Württemberg im Durchschnitt für die gleiche Arbeit fast ein Viertel des Gehaltes eines Mannes weniger verdienen. Die Versorgung der Rentnerinnen im Alter ist miserabel – Altersarmut ist weiblich.

Wie kann die Gleichstellungsarbeit Ihrer Meinung nach voran gehen?

Frauen kämpfen seit über 70 Jahren für Gleichberechtigung und sollten auf keinen Fall damit aufhören. Wenn man aufhört zu kämpfen, wird sich nichts ändern. Ich persönlich finde Quoten auch nicht so toll, weil, wer will schon nur die „Quotenerfüllerin“ sein. Ich befürchte aber, dass wir Quoten wie die Frauenquote bald wirklich brauchen werden. Denn es gibt nahezu gleich viele Männer wie Frauen in Deutschland und ich halte es für ein demokratisches Defizit, wenn Frauen in wichtigen Positionen sowie in der Politik nicht ebenmäßig vertreten sind.

One Billion Rising (englisch für Eine Milliarde erhebt sich) ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung.

Aus was besteht Ihre tägliche Arbeit?

Ein wichtiger Bestandteil meines Berufsbildes sind die vielen öffentlichkeitswirksamen frauenfördernden Projekte, die sowohl der Beratung als auch der Informationsvermittlung dienen. Diese führe ich mit den unterschiedlichsten Kooperationspartnern durch. Die interne Beratung der Kolleginnen und Kollegen sowie die Förderung der Gleichstellung in allen Fachbereichen der Verwaltung ist eine weitere wichtige Aufgabe. Natürlich wollen wir als Verwaltung in Sachen Gleichstellung auch mit gutem Beispiel voran gehen. Für externe Hilfesuchende bin ich eine gut vernetzte Beratungs- und Vermittlungsstelle.

Welche Projekte sind für die kommenden Monate geplant?

Ein größeres Projekt ist der Tuttlinger Frauenwirtschaftstag am 18.Oktober, der in Zusammenarbeit mit dem IFC, der Hochschule, dem Regionalbüro für berufliche Fortbildung und weiteren Akteuren stattfindet. Hier werden Frauen im Bereich FemaleLeadership vorgestellt, die als Vorbild fungieren. Außerdem gibt es mehrere Kooperationsprojekte mit dem Frauenhaus und mit run&fun unter dem Titel Laufen(d) gegen Gewalt. Auch die Ausstellung 70 Jahre Grundgesetz fällt in meinen Aufgabenbereich. Mit der Agentur für Arbeit, die den Frauen beispielsweise den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtert, steht das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt, die insbesondere Müttern helfen kann, flexibel und qualitativ hochwertig von zu Hause aus zu arbeiten.

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung, die die Gleichstellungsarbeit in den vergangenen Jahren vollzogen hat?

Natürlich kann man die Erträge der Gleichstellungsarbeit, die aktiv von der Führungsspitze der Verwaltung und dem gesamten Team um Oberbürgermeister Michael Beck tatkräftig unterstützt wird, nicht wirklich messen, da sie eher schleichende Prozesse darstellen. Trotzdem haben wir schon einiges erreicht. Bei der Stadt Tuttlingen sind inzwischen beispielsweise nahezu 50 Prozent der Abteilungsleiter weiblich. Außerdem gibt es bei uns ein flexibles Arbeitszeitenmodell für arbeitende Mütter und natürlich auch Väter. Allerdings bestehen nach wie vor noch einige Klischees und festgefahrene Rollenbilder, die es vor 60 Jahren schon genau so gab. Solange die Gleichstellung nicht selbstverständlicher ist, ist sie meiner Meinung nach nicht zu hundert Prozent durchsetzbar.