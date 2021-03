Gleich fünf freie Stellen: Stadt Tuttlingen sucht händeringend nach Technikern

Citymanagement und Integrationsbeauftragter:

Seit Mitte September ist die Position Abteilungsleiter Integration und Soziales bei der Stadt Tuttlingen vakant. Amtsinhaber Ralf Scharbach hat gekündigt und eine Stelle nahe seines Wohnorts in Überlingen angetreten. Auch mit der Nachfolgebesetzung dieser Stelle „tun wir uns etwas schwer“, so Stadtsprecher Arno Specht. Die klassischen Bewerber aus dem Verwaltungsbereich suchten eher nach Stellen im Hauptamt oder der Finanzverwaltung. Und Menschen mit pädagogischen Hintergrund würden eher bei sozialen Einrichtungen nach Stellen schauen. Die Stelle soll auf alle Fälle wiederbesetzt werden. Das Thema Integration habe in der Stadt Tuttlingen mit Menschen aus mehr als hundert Nationen einen großen Stellenwert. Ralf Scharbach ist rund drei Jahre in Tuttlingen gewesen.

Das Citymanagement ist seit Samstag ausgeschrieben, nachdem Fabienne Lübcke zum 31. Januar gekündigt hatte. „Wir mussten uns erst klar darüber werden, wie das Anforderungsprofil aussehen soll“, erklärt Arno Specht. Gesucht wird laut Annonce ein Mitarbeiter, „der Projekte und Maßnahmen zur nachhaltigen Nutzung der Innenstadt unter Berücksichtigung der aktuellen strukturellen Herausforderungen realisiert“: Dazu gehört auch, eine Online-Handelsplattform einzuführen und Investoren innerstädtischer Gewerbe- und Wohnbauprojekte zu betreuen. Auf eine Befristung der Stelle gibt es keinen Hinweis. (iw)