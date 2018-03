Glücklicher Erfolg für HSG NTW III

In der Handball-Bezirksklasse der Frauen hat die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III das Derby bei der HSG Rietheim-Weilheim für sich entschieden.

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III 20:21 (8:8). Es war ein hart umkämpftes Spiel. Das erste Tor aus dem Spiel wurde in der 20. Minute zur 6:4-Führung erzielt. Bis dahin waren nur Siebenmeter verwandelt worden. Insgesamt gab es 18 Strafwürfe. Über 60 Minuten konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen und es hätte gerechterweise unentschieden ausgehen müssen. Rietheim-Weilheim vergab in den letzten Minuten zwei klare Chancen und so gewann die HSG NTW glücklich. Mit diesem Sieg konnten die Gäste ihr Punktekonto ausgleichen.