Gitarrenkonzert im Kulturhaus Altes Krematorium

Nach der pandemiebedingten Pause kann die Musikschule wieder ihre langjährige Konzertreihe mit Gitarrenmusik aufnehmen. Das Konzert findet am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr im Kulturhaus Altes Krematorium statt. Das Thema in diesem Jahr lautet: „Märchen und Landschaften“. Mit von der Partie ist wieder das Jugendgitarrenorchester. Daneben möchten die jungen Gitarristinnen und Gitarristen der Musikschule um Peter Woelke in unterschiedlichen Solo- und Kammermusikbeiträgen ihre Zuhörer auf eine interessante Reise mit Musik aus unterschiedlichen Ländern der ganzen Welt mitnehmen. Von den Alpen über Norwegen und Russland bis nach Australien reicht die Bandbreite des Programms. Der Eintritt zum Konzert ist frei.