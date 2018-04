Am bundesweiten „Girls’ Day“ haben jüngst rund 130 000 Schülerinnen teilgenommen. Der Signalgerätehersteller aus Rietheim-Weilheim ermöglichte sechs Mädchen den Einblick in „typische Männerberufe“, in denen bislang nur wenige Frauen eine Ausbildung machen. Werma möchte damit auch gewappnet sein, um den zukünftigen Anforderungen des Fachkräftemangels gerecht zu werden.

Auch dieses Jahr ermöglichte Werma den Schülerinnen praxisorientierte Einblicke und informierte über technische Ausbildungsberufe und Studiengänge. „Es ist Aufgabe des Arbeitgeber, den Schülerinnen Einblicke in die Berufswelt und verschiedene technische Ausbildungsberufe zu gewähre“," so Adelmo Aldinucci, Ausbildungsbeauftragter bei Werma. Nur so können sich die Teenager mit Überzeugung für ihren späteren Ausbildungsberuf entscheiden.

Werma-Azubi Jannik Zellner begräüßte die sechs Schülerinnen. Der angehende Industriekaufmann vermittelte den Mädchen bei einem Firmenrundgang Einblicke in einzelne Bereiche. Bei der theoretischen Einführung tauchten die Mädchen näher in die Welt der intelligenten Signalisierung ein und erhielten von Entwicklungsingenieur Wolfgang Birkner Einblicke in den Bereich der Elektronik.

Um näher mit den technischen Berufen vertraut zu werden, durften die Schülerinnen in der Fertigung selbst Hand anlegen und diverse Produkte zum Leuchten bringen. Mit Unterstützung von Elektronikerin Maria Chwedczuk und SMT-Technologe Fabian Stricker wurde geschraubt, gelötet und getestet, wie hell und laut Signalgeräte sein können.

Werma-Ausbildungsbeauftragter Adelmo Aldinucci informierte zudem über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe und Studiengänge sowie deren Voraussetzungen und Inhalte bei Werma.

Die Mädchen zeigten sich beeindruckt vom Ausflug in die Welt der intelligenten Signaltechnik. „Es war sehr spannend zu sehen, wo Signalgeräte überall eingesetzt werden und wie laut, hell und vielseitig sie sein können.“, berichtet Gymnasiastin Tabea Hosch begeistert.