Gewinner des Weihnachts-Sporträtsels erhalten ihre Preise

Das Weihnachts-Sporträtsel dieser Zeitung hat auch bei seiner mittlerweile 38. Auflage nichts an Beliebtheit eingebüßt. Fast 700 Einsendungen sind wieder gezählt worden. Zum Spaß an der Freud’ beim ausgiebigen Rätseln, oft im Kreis der ganzen Familie, hat sich für 20 Sportsfreunde nun als Krönung noch ein schöner Gewinn gesellt.

Schauplatz der Preisübergabe an die Gewinner(innen) aus dem ganzen Kreis Tuttlingen war am Donnerstag Abend das Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmen Henke-Sass, Wolf in der Möhringer Vorstadt. Es stiftete wieder die insgesamt 20 Preise – Tuttlinger Einkaufsgutscheine im Wert von 40 beziehungsweise 20 Euro.

Ein Großteil der 20 Gewinner(innen) oder ihre Vertreter waren ins Industriegebiet Gänsäcker gekommen, wo die weltweit jetzt ungefähr 1500 Mitarbeiter – davon gut 450 am Standort Tuttlingen – beschäftigende Firma nach dem Umzug aus der Kronenstraße seit rund elf Jahren ihren anno 2017 erweiterten Hauptsitz hat. Sie wurden von Betriebsleiter Boban Ivanovic sowie Personalleiter Michael Schaaf – beide sind selbst im heimischen Sport engagiert – in der schmucken Kantine willkommen geheißen. Ivanovic stellte den Gästen in einer kurzen Präsentation das sich auch sportlich engagierende und um die Mitarbeiter kümmernde Unternehmen mit einer Ausbildungsquote von rund zwölf Prozent vor. Nach der Preisübergabe – die Firma steuerte noch eine kleine Dreingabe bei – konnten sich die Gäste bei einem Imbiss stärken.

Die Karten der Gewinner mit dem aus 45 Buchstaben bestehenden Lösungswort waren bei der Auslosung in der vergangenen Woche vom heimischen Nachwuchsringer Luca Ilardo (ASV 1897 Tuttlingen) gezogen worden.