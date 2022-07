Gewichtheberin Mia Braunbart gewinnt Silber

Der siebzehnte International Woman Grand-Prix hat im luxemburgischen in Dudelange stattgefunden. Athletinnen aus der ganzen Welt nahmen an diesem Wettkampf teil, erstmals mit am Start in der Kategorie Kinder war auch die elfjährige Mia Braunbart von der ASV 1897 Tuttlingen. Ihre stärksten Kontrahentinnen kamen unter anderem aus dem Iran, Zypern und Irland.

Einen Tag vorher reiste die ASV-Athletin mit ihrem Vater und Trainer Ettore Braunbart nach Luxemburg, dort traf man sich mit Landestrainer und Vereinstrainer Phillip Mayer vom SV Flözlingen (Zimmern ob Rottweil). Auch sie hatten mit der knapp dreizehnjährigen Clara Cursio (Kategorie Schüler) eine Athletin am Start. Mia Braunbart und Clara Cursio trainieren in derselben Leistungs-Trainingsgruppe des Bezirks.

Mia Braunbart machte einen sehr guten Wettkampf und holte sich dabei hinter Zypern die Silbermedaille. Die ASV-Heberin begann ihren Wettkampf mit gültigen 37 Kilogramm im Reißen und steigerte sich im zweiten Versuch auf 40 kg, die sie ebenfalls sauber in die Wertung bekam. Im dritten Versuch ließ man 42 kg auflegen, was eine neue Bestleistung bedeutet hätte – doch Mia Braunbart scheiterte an dieser Last. Derweil riss die Siegerin aus Zypern im dritten Versuch diese 42 kg. Im Stoßen holte sich die ASV-Nachwuchsheberin drei gültige Versuche und eine neue Bestleistung – mit 47, 50 und 53 kg stieß sie erstmals mehr als ihr eigenes Körpergewicht (52,1 kg). Ebenfalls 53 kg stieß auch die Athletin aus Zypern, damit holte sich Mia Braunbart mit 93 kg im Zweikampf hinter Zypern (95 kg) die Silbermedaille, und somit ihre erste internationale Medaille.

Auch die zweite Athletin aus der Leistungsgruppe, Clara Cursio, holte sich hinter Belgien die Silbermedaille. Mit einer Zweikampfleistung von 97 kg überzeugte auch sie. Im Reißen waren es 45 kg und damit fünf Kilogramm mehr als bei den Süddeutschen Meisterschaften vor vier Wochen. Und im Stoßen waren es 52 kg bei einem Körpergewicht von nur 46,3 Kilogramm.