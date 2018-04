Der Ausschuss für Technik und Umwelt des Kreistags hat in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag die Vergabe der dritten Ausschreibungspakete für die neue Kreissporthalle zur Kenntnis genommen. Die Gewerke Holztüren, Feuerbeständige Abschlüsse, Fliesenarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und für die WC-Trennwände werden rund 33 000 Euro teurer als berechnet. Geschuldet ist dieses Plus laut Kreiskämmerer Diethard Bernhard der guten Auslastung des Handwerks.