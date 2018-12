Gewalttätiger Mann: Frau bitte Polizei um Hilfe

Ein 36-jähriger Mann hat Polizeiangaben zufolge massiven Widerstand geleistet, als er von einer Streife des Reviers am Donnerstagabend in der Schützenstraße in Gewahrsam genommen werden sollte. Die Ehefrau des Mannes hatte um Hilfe gebeten, nachdem er ihr zum wiederholten Male aggressiv gegenüber auftrat. Einem ausgesprochenen Platzverweis seitens der Beamten kam der Mann trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nach. Bei seiner anschließenden Ingewahrsamnahme wehrte sich der 36-Jährige heftig. Er versuchte, die Beamten zu treten und wollte sich mit aller Kraft aus den Festhaltegriffen der Polizisten zu befreien, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte bei der Staatsanwaltschaft Rottweil angezeigt.