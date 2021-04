Getunte Autos, Verstöße gegen Corona-Regeln: Polizei spürt Party- und Poserszene auf

Nachdem es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Treffs der Auto- und Partyszene auf Parkplätzen von Supermärkten und Discountern im Schwarzwald-Baar-Kreis gegeben hat und es damit einhergehend auch zu Ordnungswidrigkeiten bei Verkehrsverstößen und Verstößen gegen die Corona-Verordnung kam, hat die Polizei am letzten Wochenende erneut wieder Kontrollen an den bereits bekannten Treffpunkten im Raum Villingen-Schwenningen durchgeführt.

Sowohl von Freitag auf Samstag, als auch am Abend darauf, gab es abermals zahlreichen Zulauf auf den Parkplätzen verschiedener Einkaufszentren in der Region, insbesondere in Schwenningen, aber auch in Bad Dürrheim, Trossingen und Rottweil. Die Beamten der Polizeireviere, der Verkehrspolizei und Einsatzbeamte aus Göppingen kontrollierten deshalb zusammen mit Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Villingen-Schwenningen schwerpunktmäßig mehrere Fahrzeuge und deren Insassen an diesen Örtlichkeiten. Sie stellten dabei zig Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest.

Zu viele Mängel, zu wenig Führerscheine

Auch wurden über 20 Fahrzeuge wegen technischen Veränderungen und Fahrer von Autos wegen unnötigem Lärm und anderen Verkehrsverstößen beanstandet. Zwei Autos mussten wegen schweren Mängeln sogar aus dem Verkehr gezogen werden. Zwei weitere Autofahrer hatten nicht einmal einen Führerschein. Bis auf einen Fall, in dem ein 39-Jähriger aus dem Kreis Böblingen in Villingen nach zwei Beamten schlug, waren die angetroffenen Personen entspannt und friedlich und verließen nach Aufforderung der Polizei die belegten Parkplätze als diese erschienen war.

Nachdem den Autofahrern die Zufahrt zu den Parkplätzen im Anschluss versperrt worden war, wich ein großer Teil auf andere Plätze bis nach Rottweil aus. Dort konnten von den Beamten an beiden Tagen zur späten Stunde jeweils bis zu 250 Autos und über 300 Personen vor einem Einkaufszentrum angetroffen werden. Als die versammelten Auto- und Partyfans die heranfahrenden Streifenwagen erkannten, machten sie sich in Windeseile davon. Die Polizei wird auch weiterhin die Szenerie im Auge behalten und mit Kontrollen auf die Einhaltung der Hygiene- und Straßenverkehrsvorschriften reagieren.