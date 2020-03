Gesundheitswerkstatt wird in die Angerhalle verlegt

Die Gesundheitswerkstatt mit Dr. Kurt Mosetter am Dienstag, 17. März, wird nicht im Betriebsrestaurant der Aesculap AG, sondern in der Angerhalle in Möhringen stattfinden. Das gab das Medizintechnik-Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Der Grund sind Vorsichtsmaßnahmen für Mitarbeiter und Gäste wegen des Corona-Virus.

Als Konsequenz auf die weltweit auftretende Lungenkrankheit habe der B. Braun-Konzern in der Woche beschlossen, alle Geschäftsreisen für Mitarbeiter auszusetzen und externe Besuche in der Aesculap AG auf das Nötigste zu reduzieren.

Dies bedeutet, dass die geplante Veranstaltung am 17. März „Volksdroge Zucker“ vom Betriebsrestaurant der Aesculap AG in die Angerhalle nach Möhringen verlegt werden muss. Sämtliche Räume des Betriebsrestaurants der Aesculap AG werden momentan abends komplett gereinigt und desinfiziert, damit sie für den regulären Kantinenbetrieb am nächsten Tag wieder zur Verfügung stehen. Dies könne im Falle einer solchen Veranstaltung nicht gewährleistet werden.

„Außerdem wäre der Mitarbeiterschutz an dieser Stelle ebenfalls nicht mehr lückenlos gewährleistet, da Mitarbeiter des Betriebsrestaurants für das Catering sorgen“, schreibt Hans-Peter Welsch von der Aesculap Akademie. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen.“