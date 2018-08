„Gesundheit rund um die Füße“

Im Rahmen des Projekts „Aktiv und gesund – gerne und selbstbestimmt älter werden in Tuttlingen“ lädt die Stadt Tuttlingen in Kooperation mit dem Orthopädiehaus Müller am Mittwoch, 19. September, um 14.30 Uhr zur nächsten Veranstaltung ein.

„Gesundheit rund um den Fuß“ beinhaltet eine Betriebsbesichtigung im Orthopädiehaus an der Straße Untere Vorstadt 22-24, inklusive Venen- und Fußdruckmessen für die Interessierten und vieles mehr.