Gesundes Backen – Genuss ohne Reue?

Das Backen von verschiedenen Bredle-Rezepten in Kooperation mit und bei der AOK Tuttlingen wurde von Katharina Lause, AOK, sehr gut rübergebracht. Sie sprach von Nachhaltigkeit, wobei alle einen Beitrag leisten, wenn bewusst eingekauft, selbst gekocht oder gebacken wird.

Es ist wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung im Alltag zu achten, denn dann darf auch mal ein „Bredle“ gegessen werden. Wie wir eigentlich wissen, nicht in Mengen, sondern mit Genuss. Weniger ist mehr. Wenn diese dann auch noch selbst gebacken sind, haben wir den Vorteil, die Süße des Gebäcks selbst zu bestimmen. Zucker kann minimiert werden, ansonsten soll man sich ans Rezept halten. Bei Selbstgebackenem weiß man, welche Zutaten drin sind, dies ist ganz besonders wichtig für Allergiker. Alles Theoretische wurde sogleich in die Tat umgesetzt und es ging mit rühren, kneten, ausstechen und backen weiter. Bei einem selbstgemachten Orangen-Apfel Punsch haben wir die vorweihnachtlichen Leckereien gemeinsam probiert. Die übrigen „Bredle“ wurden verteilt und in mitgebrachten Dosen Heim genommen.

Zufrieden und mit Dank an Katharina Lause ging „Gesundes Backen“ zu Ende.