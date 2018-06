Gesprächsrunde zur Fußball-WM

Eine illustre Runde von Fachleuten bewertet am Tag vor dem ersten Deutschland-Spiel, am Freitag, 15. Juni, um 18 Uhr in Stiefels Buchladen an der Donaustraße in Tuttlingen die Fußball-Weltmeisterschaft. Veranstaltet wird das Gespräch vom Rittergartenverein.

Teilnehmer der Diskussion sind Landrat Stefan Bär (Fan von Werder Bremen), Tuttlinger-Hallen-Chef Michael Baur (Schalke 04), Trainer- Francesco Pastore, Wohnbau-Chef Horst Riess (1860 München) sowie DFB-Stützpunkttrainer Rolf Stocker aus Rietheim. Geleitet wird die Runde von Südfinder-Redakteur Dieter Kleibauer.