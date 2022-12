Geschenke-Aktion 2022 des Kinderschutzbundes gestartet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr sammelt der Kinderschutzbund Tuttlingen in der Adventszeit Geschenke für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen. Hierfür sind Weihnachtsbäume in den Räumen der Kooperationspartner Stadt und Landkreis Tuttlingen, Tuttlinger Hallen, Kreissparkasse Tuttlingen und Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar mit Geschenkkarten geschmückt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, eine Karte von einem Weihnachtsbaum abzunehmen, das genannte Geschenk zu besorgen und damit einem Tuttlinger Kind eine Freude zu bereiten. Die Abgabe der verpackten Geschenke erfolgt bei einem der Kooperationspartner, die diese dann gesammelt dem Kinderschutzbund übergeben.

Die Aktion steht unter dem Motto „Bringen Sie mit uns Kinderaugen zum Strahlen und schenken Freude das ganze Jahr!“. Die gesammelten Geschenke werden im Laufe des kommenden Jahres an die Familien im Rahmen des Kleiderladens des Kinderschutzbundes herausgegeben. „Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, wie sehr sich die Kinder über diese besonderen Geschenke freuen und so freuen wir uns, dass wir diese Aktion zusammen mit unseren Kooperationspartnern auch 2022 wieder durchführen können“, so die Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute.

Die Weihnachtsbäume stehen seit 25.11.2022 bei den Kooperationspartnern im Rathausfoyer, im Foyer des Landratsamtes, im Donauterrassenfoyer der Stadthalle, in der Hauptstelle der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar sowie in der Hauptstelle und Geschäftsstelle am Marktplatz der Kreissparkasse.

Die Päckchen können bis zum 23. Dezember bei einem der Kooperationspartner abgegeben werden. Weitere Informationen auf www.dksb-tut.de.