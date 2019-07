Gesangverein lädt zum Gartenfest

Traditionell Ende Juli lädt der Gesangverein Harmonie zum Gartenfest auf den Festplatz zwischen Kirche, Rathaus und Gemeindehalle in Durchhausen ein. Bei schönstem Sommerwetter stand dem Festgeschehen im Freien nichts im Wege. Gut besucht war dieser gemütliche Hock bereits morgens. Auch so mancher Radfahrer machte Rast auf seiner Sonntagstour in Durchhausen. Ein kurzer Schauer scheuchte so manchen Festbesucher kurzzeitig in die Halle, um dann nach und nach wieder alle Plätze im Außenbereich zu besetzen. Eine Premiere gab es dieses Jahr, Hip-Hop Durchhausen hatte den ersten offiziellen Auftritt. Viel Applaus gab es für die Mädchen dieser neuen Gruppe des SVD. Gesang durfte natürlich nicht fehlen, die „Harmonie“ verwöhnte alle Gäste mit sommerlichen Melodien. Besonders freute sich das Küchenteam, dass das vegetarische Gericht, der Harmonietaler, inzwischen viele Liebhaber hat.