Gesangverein blickt positiv in die Zukunft

Nach langer, corona-bedingter Durststrecke hat der Gesangverein „Harmonie“ sein Vereinsleben wieder aufgenommen. Dementsprechend freudig begrüßte die Vorsitzende Rosi Baier ihre Vereinskollegen am Freitagabend zur Hauptversammlung im Durchhauser Sportheim.

Der Verein blickt positiv in die Zukunft. Sobald es wieder möglich ist, sollen auch die Singstunden wieder aufgenommen werden. Chorleiterin Charlotte Schäfer steht dafür bereit. Es sei aber noch unklar, inwieweit der Verein in den kommenden Monaten in gewohnter Weise das Ortsgeschehen musikalisch bereichern kann und wird.

Zur Wiederwahl stellten sich Kassiererin Margareta Beckmann, Schriftführerin Erika Kraus und die Kassenprüfer Peter Schrenk und Karl Ilg. Alle wurden einstimmig wiedergewählt. Christa Bentlage als Wirtschafterin und Erna Bertsche als passive Beisitzerin im Ausschuss stellten ihre Posten zur Verfügung. Für sie konnten keine Nachfolger gefunden werden. Somit bleiben diese Ämter vorerst unbesetzt.

Einen bunten Obstkorb als Dank erhielt Chorleiterin Charlotte Schäfer von der Vorsitzenden. Erna Bertsche ist seit 2000 Notenwart, dafür bedankte sich Rosi Baier mit einem Blumenstrauß. Für 13 Jahre im Amt als Wirtschafterin bekam Christa Bentlage einen Gutschein. Dank ging auch an Fähnrich Helmut Ganter und seine Ehefrau Anni.

Eine besondere Ehrung wurde Helmut Blessing zuteil. Er ist seit 65 Jahren aktives Mitglied im Chor. Helmut Blessing erinnerte sich daran, als der Verein 1951 mit einem großen Fest gegründet wurde und ließ die Anwesenden an seinen Erinnerungen in die frühen Jahre teilhaben. Ebenfalls für 65 Jahre wurde Werner Bäselt als passives Mitglied geehrt. Für 50 Jahre ehrte die Vorsitzende Herbert Engesser und für 40 Jahre Reinhold Fischer, Pauline Krüger und Reiner Schäfer.