Gericht spricht 21-Jährigen frei

Das Schöffengericht Tuttlingen hat unter dem Vorsitz von Richter Thomas Straub den 21-Jährigen aus dem Kreis Rottweil freigesprochen, der angeklagt war, seine damalige Freundin aus dem Landkreis Tuttlingen vergewaltigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft sowie die Rechtsanwältin der jungen Frau, die als Nebenklägerin im Prozess auftrat, hatten eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren für den Ex-Freund der 20-Jährigen gefordert.

Im Oktober 2012 rufen Arbeitskollegen der 20-jährigen angehenden Bankangestellten den Freund der jungen Frau von Stuttgart aus an, er solle seine Freundin abholen. Sie habe sich während des gemeinsamen Aufenthalts auf der Canstatter Wasen übergeben, ihr Zustand sei desolat. Auch der Begriff K.o.-Tropfen fällt. Obwohl es in der Beziehung des jungen Paares kriselt, fährt der Mann nach Stuttgart und bringt die 20-Jährige heim ins Haus der Eltern.

Dort soll er, laut Anklage, gegen den Willen seiner Freundin mit Gewalt den Beischlaf erzwungen haben. Sie sei körperlich nicht in der Lage gewesen, sich zu wehren, da sie sich unter dem Resteinfluss von K.o.-Tropfen glaubte, die ihr jemand im Zelt auf den Canstatter Wasen ins Getränk gemischt habe, so die Aussage der 20-Jährigen. Am nächsten Morgen macht sie dem Freund Vorwürfe. Doch weder gegenüber den Eltern noch dem Arzt, bei dem sie Blut und Urin auf Reste von K.o.-Tropfen überprüfen lässt, erwähnt die junge Frau die Vergewaltigung. Im Gegenteil: Beide frühstücken gemeinsam mit der Familie der 20-Jährigen. Auch das Ergebnis der K.o-Tropfen-Analyse verläuft negativ. „Keine Reue gezeigt“

Tage später scheint dem 21-Jährigen zu dämmern, dass seine Freundin den nächtlichen Vorfall anders bewertet hat als er selbst. In diversen SMS entschuldigt er sich für den „größten Fehler meines Lebens“, schreibt sogar dem Bruder der 20-Jährigen von den Geschehnissen dieser Oktobernacht. Die junge Frau beendet die Beziehung mit dem dominanten 21-Jährigen, der ihr eineinhalb Jahre lang Vorschriften gemacht habe, misstrauisch und eifersüchtig gewesen sei, wenn sie mit anderen Männern Kontakt hatte.

Im Gerichtsaal folgt der 21-jährige Angeklagte angespannt und mit rotem Kopf den nüchternen, aber harten Ausführungen der Staatsanwaltschaft, die ein fast schon unmenschliches Bild des jungen Mannes zeigen, der da äußerst gepflegt sitzt. Gewaltsame Vergewaltigung, keinerlei Reue, nur auf die eigene sexuelle Befriedigung aus – erschreckendes Einfühlungsvermögen, Höchststrafmaß von zweieinhalb Jahren Haft – prasselt es auf den Fitnesssportler ein. Rechtsanwältin Susanne Höfler aus Donaueschingen, die die Nebenklägerin und ehemalige Freundin des 21-Jährigen vertritt, wirft im Plädoyer dem jungen Mann vor, er habe die Situation seiner damaligen Freundin schamlos ausgenutzt. „Sie wollten sich die Fahrt nach Stuttgart bezahlen lassen.“

Das Urteil kommt unerwartet: Im Zweifel für den Angeklagten – Freispruch. Die zerbrechlich wirkende Nebenklägerin schlägt die Hände vors Gesicht. Sie kann die Tränen nicht mehr halten. Richter Straub in seiner Urteilsbegründung: Es seien keine stichfesten Indizien zu finden, die die These der Vergewaltigung stützten. Aber: Der Geschlechtsverkehr sei von der jungen Frau nicht gewollt gewesen sei. Trotzdem: „Wir wissen nicht, was genau passiert ist.“ Weder ein Vorgehen, sich den Sex mit Gewalt verschafft zu haben, noch ein Ausnutzen einer hilflosen Lage der jungen Frau in dieser Nacht, habe man dem 21-Jährigen nachweisen können, erklärte der Richter.

„Beide gehen als Geschädigte aus dieser Geschichte heraus“, schließt Straub die Verhandlung. Die Karriere des 21-Jährigen bei der Polizei war vor Beginn bereits beendet. Er hatte sich erfolgreich für den Polizeidienst beworben, aber dann aufgrund der Strafanzeige eine Absage erhalten.