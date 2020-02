„Gerade Hochbegabte brauchen Förderung“

Die meisten erkennen Hochbegabung nicht auf den ersten Blick; häufig bleiben sie unsichtbar. Ute Scharre-Grüninger, Hochbegabten-Beauftragte für die Region Tuttlingen und Konstanz, kümmert sich um die Belange der hochbegabten Kinder. Im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Mai Saito erklärt sie, woran Eltern eine Hochbegabung erkennen können und wieso in Zukunft ihre Stelle fast unbesetzt gewesen wäre.

Ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung sind hochbegabt. Aber was ist Hochbegabung eigentlich?

Hochbegabte sind Hochleister in bestimmten Bereichen. In Deutschland ist es üblich, Personen ab einem Intelligenzquotienten von 130 als hochbegabt zu bezeichnen..

Aber Hochbegabung kann man doch nicht nur auf eine IQ-Zahl reduzieren, oder?

Hochbegabung ist durchaus mehr als eine Zahl. Da ist sich die internationale Forschung einig. So spielen im neuen Begabungsbegriff menschliche Beziehungen eine Rolle. Es gibt Vierjährige, die registrieren, wer wen jeden Morgen zum Kindergarten bringt. Sie können auch genau erkennen, wen sie vor sich haben: Ob das Gegenüber sie mag oder ob er sie versteht. Die Wahrnehmung von hochbegabten Kindern ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass sie noch so jung sind und so viel Menschenkenntnis haben, die manch Erwachsener nie erlangt.

Welche Arten von Hochbegabung gibt es noch?

Viele Kinder sind mathematisch hochbegabt. Bei einer mathematischen Hochbegabung gehen wir davon aus, dass diese auch in anderen Bereichen vorliegt. Dann gibt es noch sportlich Hochbegabte, aber auch künstlerisch-musikalische Talente.

Welche Ursachen hat eine Hochbegabung?

Es ist ein Zusammenspiel zwischen den Genen und der Umwelt. In der Verwandtschaft von hochbegabten Kindern findet man meist auch weitere hochbegabte Familienmitglieder. Besondere Förderung kann Anlagen unterstützen und ausbauen. So können besonders begabte Grundschulkinder durch die Hector-Akademie gefördert werden. Die Kinder können sich hier auf verschiedenen Gebieten ausprobieren und ihre Talente entdecken. Weil Hochbegabung teilweise angeboren ist, kann sie so schnell nicht verschwinden. Aber wenn hochbegabte Kinder nicht gefördert werden, geht viel Talent verloren.

Wenn Begabung etwas Gutes ist, mag man denken, dass auch Hochbegabung zwingend gut ist ...

Nein, nicht unbedingt. Das Gehirn der Kinder ist ständig sehr schnell unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Das stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Dann gilt es, auf die Interessen des Kindes zu hören: Wenn ein Kind nämlich seine Leidenschaft gefunden hat, kann es all seine Energie darauf fokussieren.

Sind hochbegabte Kinder anders als andere?

Sie sind tatsächlich in einigen Bereichen anders als die anderen Kinder und das spüren ihre Mitschüler sofort. Das kann zur Isolation führen - in schlimmen Fällen werden die Hochbegabten gemobbt. Manche Hochbegabte versuchen keine guten Leistungen zu erbringen, um nicht zu sehr unter ihren Mitschülern aufzufallen.

Sind Hochbegabte also nicht immer die Überflieger in der Schule, wie manch einer vermuten mag?

Nein, überhaupt nicht. Häufig langweilen sie sich im Unterricht, weil sie Sachverhalte sehr viel schneller auffassen als ihre Mitschüler - erbringen aber nicht zwingend gute Leistungen. Schule ist für viele Hochbegabte auch ein kompliziertes Thema.

Wieso haben die Hochbegabten Probleme in der Schule?

Oft kommen sie mit den starren Strukturen der Schule nicht klar, weil diese sie in ihrer Denkweise ausbremst. So wird in der Schule zum Beispiel oft Fleiß belohnt, aber kein Hochbegabter lernt das Ein-mal-Eins auswendig; schließlich möchte er es jedes Mal ausrechnen, um sein Gehirn zu fordern. Oder kein Hochbegabter möchte fünf Rechentürme berechnen, wenn er das Prinzip schon nach dem ersten Turm verstanden hat. Die schulischen Strukturen bremsen die Kinder aus.

Eltern beklagen sich bei Ihnen sicherlich über die mangelnde Förderung an Schulen. Woher kommt das?

Lehrer denken oft: Das Kind ist ja hochbegabt, es weiß das eh schon. Deswegen brauchen wir uns um ihn nicht zu kümmern. Aber: Gerade Hochbegabte brauchen Förderung. Die Schule ist hat aber das Prinzip, alle mitzunehmen, also auch die Schwachen. Dann kommt die Förderung der Hochbegabten zu kurz.

Wie können die Eltern da ansetzen?

Ich empfehle den Eltern zum Beispiel, ihren Kindern noch am Abend eine Denkaufgabe zu geben. Die Kinder können noch einmal einen Sach-Input in Form von einem anspruchsvollen Buch oder einer Sendung über geschichtliche oder geografische Inhalte oder ähnlichem bekommen. Dann schlafen die Kinder besser und länger. Sie bekommen etwas, was ihre Gehirne beansprucht und zufriedenstellt.

Sie sind ja bereits seit sieben Jahren Ansprechpartnerin für Hochbegabung. Wie können Sie die betroffenen Familien unterstützen?

Ich arbeite in Singen in der Schulpsychologischen Beratungsstelle. Häufig geht es um Probleme in der Schule oder darum, wie es schulisch weitergehen soll. Wenn es um große psychologische Probleme geht, leite ich die Kinder weiter - deswegen bin ich auch eine Schnittstelle. Bei Eltern von Kindergartenkindern spreche ich über die Umstände zuhause, um ihnen dort Möglichkeiten zur Weiterentwicklung vorzuschlagen. Aber eines gilt: Ich bin immer gemeinsam mit den Eltern unterwegs.

Wenn Eltern zu Ihnen in die Beratung kommen: Wie gehen Sie vor, wenn sie bei ihrem Kind eine Hochbegabung vermuten?

Hochbegabung kann ab zweieinhalb Jahren festgestellt werden. Zunächst fühle ich mich in die Familiensituation ein. Gemeinsam mit den Eltern entscheiden wir, ob eine Überprüfung auf Hochbegabung sinnvoll ist. Für einen ausführlichen Test schicke ich die Kinder nach Tübingen in das Institut für Hochbegabung.

Dieses Jahr geht es für Sie in den Ruhestand. Bis vor kurzem war nicht klar, ob die freie Stelle besetzt werden kann. Gibt es dazu etwas Neues?

Ja, sogar sehr gute Nachrichten. Ich werde zwar meine Arbeit als Rektorin an zwei Tuttlinger Grundschulen beenden. Aber ich habe das Glück, meine Stelle als Hochbegabten-Ansprechpartnerin weiter fortführen zu können. Das ist nicht nur für mich eine Erleichterung, sondern auch für die Eltern. Schließlich bin ich die einzige Ansprechpartnerin in der Region Konstanz und Tuttlingen.