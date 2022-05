Geparktes Auto gestreift und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Autofahrer ist am Montag zwischen 10 Uhr und 20.30 Uhr auf der Olgastraße gegen einen geparkten Dacia geprallt und anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weitergefahren. Der graue Dacia Duster war vor dem Anwesen Olgastraße 44 abgestellt und am rechten Kotflügel beschädigt worden. Personen, die Beobachtungen im betreffenden Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/94 10, in Verbindung zu setzen.