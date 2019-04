Gentrit Mustafa aus Wurmlingen startet bei Ringer-DM

Mit den Deutschen B-Jugendmeisterschaften vom 26. bis 28. April werden die Einzelwettbewerbe der Ringer-Jugend auf nationaler Ebene abgeschlossen. Die 13- und 14-jährigen Freistil-Spezialisten treffen sich in der Sporthalle der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Dortmund-Huckarde, die gleichaltrigen Klassiker im Kultur- und Sportpark in Hösbach. Ausrichter und Gastgeber sind der KSV Kirchlinde (Nordrhein-Westfalen) und der KSC Hösbach (Hessen).

Der Württembergische Ringerverband (WRV) schöpft mit jeweils 15 Teilnehmern das zulässige Kontingent voll aus. Nach bislang vier Entscheidungen (Junioren, A-Jugend, weibliche Jugend, Juniorinnen) rangiert der WRV mit 82 Punkten auf Platz eins der Länder-Gesamtwertung vor Südbaden (76) und Bayern (75). Da sowohl Südbaden als auch Bayern starke B-Jugendliche haben, müssen sich die WRV-Akteure gehörig ins Zeug legen, wenn die Spitzenposition verteidigt werden soll.

Der vierte Bezirk (Schwarzwald-Alb-Bodensee) kann dazu lediglich im freien Stil durch Lars Reiter, Paul Steinhilber, Mika Schmid (alle KSV Winzeln) und Gentrit Mustafa (AB Wurmlingen) etwas dazu beitragen. Denn im klassischen Stil ist der Bezirk nicht vertreten. Zwar ist mit Hadis Vehapi ein Ringer vom KSV Tennenbronn dabei. Er wird jedoch die Farben von Südbaden vertreten.

Die Kämpfe beginnen am Freitag um 18 Uhr und werden am Samstag ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Die Finalkämpfe um die Plätze fünf, drei und eins finden am Sonntag ab 9.30 Uhr statt.

Nach diesen Meisterschaften stehen dann nur noch die Titelkämpfe bei den Frauen und Männern vom 17. bis 19. Mai Freistil in Riegelsberg/Saarland und vom 24. bis 26. Mai in Westendorf/Bayern an.

Die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Schüler (10 bis 14 Jahre) und Jugend (14 bis 18 Jahre) richten der AC Heusweiler/Saarland (3./4. Mai) und der AC Röhlingen/Württemberg (10./11.Mai) aus.