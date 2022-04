Generalversammlung des MGV Nendingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einjähriger Corona-Unterbrechung fand die Generalversammlung des MGV Liederkranzes am Freitag den 8. April im Vereinslokal statt.

Nach dem Eröffnungslied „Des Abends um halb Neune“ und der Totenehrung für die in den Jahren 2020 und 2021 verstorbenen Mitglieder berichtete der 1.Vorstand Rolf Baumann über die vergangenen beiden Jahre, die keine normalen Jahre waren. So beklagte er, dass neben zahlreichen Proben und Veranstaltungen vor allem das 175-jährige feierliche Jubiläum des Vereins im Jahr 2020 der Pandemie zum Opfer fiel. Anstelle dessen befindet sich ein Jubiläums-Festbuch in den letzten Planungsschritten.

Aktuell besteht der MGV aus 30 aktiven und 42 passiven Mitgliedern. Eine besondere Freude war die Aufnahme des Neusängers Linus Schilling im 2.Tenor.

Geehrt für treuen Probenbesuch im Jahr 2021 wurden Rolf Baumann, Michael Hager, Karl Schilling, Foday Kanyi, Theo Mattes, Edwin Metzger, Hans-Joachim Schwarz, Manfred Theilmann, Gert Kaufmann, Karl Sattler, Eric Seeburger, Erich Milkau, Wilfried Vogt und Markus Wax.

Für langjährige Vereinstreue wurden für das Jahr 2021 geehrt: Hans-Joachim Schwarz als Ehrensänger (50 Jahre aktiver Sänger); Günter Hermann, Elisabeth Roos, Otto Wax (jeweils 60 Jahre Mitglied); Peter Götz (25 Jahre Mitglied).

Für das Jahr 2022: Edwin Metzger (40 Jahre aktiver Sänger); Erich Milkau und Michael Schilling (jeweils 20 Jahre aktiver Sänger); Prof. Dr. Walter Jäger (30 Jahre Mitglied).

In den anschließenden Wahlen wurden Rolf Baumann als 1.Vorstand, Markus Wax als 2.Vorstand, Janne Guddei als Kassierer, Fabian Sattler als Wirtschaftsführer, Daniel Hipp als Notenwart, Noah Schwarz als Vereinsdiener und Theo Mattes sowie Gert Kaufmann als Kassenprüfer im Amt bestätigt. Johannes Schwarz ersetzt Hans-Joachim Schwarz als Schriftführer.

Der Ausschuss setzt sich zusammen aus Franz Schilling, Karl Schilling, Wilfried Vogt, Daniel Hipp, Michael Baranowski, Gert Kaufmann, der das Amt von Gerhard Gauert übernimmt, Lothar Hipp, Wolfgang Funkler sowie Hans-Joachim Schwarz und Manfred Theilmann.

In den weiteren Berichten brachte unter anderen Dirigent Michael Hager die Hoffnung und Vorfreude auf das Konzert am 29. Oktober zum Ausdruck. Nächster Auftritt zuvor aber ist die Maiandacht am 29. Mai.

Ein gelungener und harmonischer Abend fand seinen Abschluss beim gemeinsamen Wurstsalat-Essen und einigen vertrauten Liedern.