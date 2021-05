Vorbehalte von Eltern und Krisenmodus: So schlagen sich Gemeinschaftsschulen durch Coronazeiten

Notbetreuung

Wilhelmschule Tuttlingen: Derzeit sind circa 30 Kinder in der Notbetreuung.

Gemeinschaftsschule Aldingen: Von den 611 Schülern sind derzeit 31 Kinder in fünf Gruppen in der Notbetreuung. „Das halte ich für eine Größe, die akzeptabel ist“, sagt Schulleiter Bernhard Straile. Man habe die Notbetreuung insgesamt eher reduziert, denn „wenn alle, die an einer Betreuung Interesse haben, auch einen Bedarf hätten, dann könnten wir auch gleich Unterricht machen“, so Straile. Und er fügt hinzu: „Das die Eltern in Not sind, ist keine Frage.“ Insgesamt ist Straile mit der Gesamtsituation unzufrieden: „Wir wollen alle, dass die Zahlen runtergehen, wir wollen aber auch den Bedarf bei allen decken, so ein Mischmasch ist keine Lösung.“

Gemeinschaftsschule Obere Donau Fridingen: Im Grundschulbereich liegt der Anteil bei 17 Prozent, im Sekundarbereich bei 17,4 Prozent.

Masken

Wilhelmschule Tuttlingen: Bei den Schülern gibt es laut Aussage von Schulleiterin Heike Schoppe kein Problem. Nur manchmal müsse man sie dran erinnern, sie korrekt aufzusetzen. „Wenn dann kamen die Probleme viel mehr von den Eltern.“ Einmal habe man sogar ein gefälschtes Attest bekommen, um das Kind von der Maskenpflicht zu befreien.

Gemeinschaftsschule Aldingen: Masken sind bei 95 bis 98 Prozent der Schüler problemlos, so Schulleiter Bernhard Straile. „Es gibt nur eine kleine Gruppe, die Schwierigkeiten mit den Masken hat.“ Generell hat Straile die Beobachtung gemacht, „dass jedes Mal, wenn man etwas Neues einführt, seien es Masken oder Tests, gibt es immer Aufruhr und dieser nimmt mit jeder Auflage zu“.

Gemeinschaftsschule Obere Donau Fridingen: „Die Maskenpflicht stellt für unsere Schüler kein Problem dar. Auch von Seiten der Eltern gab es wenig bis gar keine Einsprüche“, heißt es im Statement der Schulleitung.

Testen

Wilhelmschule Tuttlingen: Alle Lehrer konnten sich in diesem Punkt schulen lassen, sagt Schulleiterin Heike Schoppe. Daher sei das Testen bislang problemlos verlaufen. Auch der Aktionstag der Stadt habe dazu beigetragen, weil Schüler und Eltern sehen konnten, was auf sie zukommt. „Es sind nur ganz wenige Schüler, die sich nicht testen wollen.“ Wenn die Schule nach Pfingsten wider öffnet, könnten diese dann eben weiter nur online am Unterricht teilnehmen.

Gemeinschaftsschule Aldingen: „Ich finde es eine Frechheit, ich bin Schulleiter und kein Krankenpfleger“, sagt Schulleiter Bernhard Straile. Dabei gehe es ihm nicht darum, zusätzliche Arbeit zu übernehmen, sondern, dass das Land den Schulen etwas aufoktroyiere, wofür die Lehrer nicht ausgebildet seien, sich so der Aufgabe entledige und obendrein den Eindruck erwecken wolle, „dass alles sicher ist“. In Aldingen habe man das Glück, dass man zwei medizinisch vorgebildete Personen habe, die nicht Teil des Kollegiums sind und die das Testen übernehmen. Darüber hinaus sieht es Straile kritisch, dass sich nur Grundschüler daheim testen können, alle anderen ab Stufe 5 aber dafür in die Schule kommen müssen. Das sei nicht nur ein gesundheitliches Risiko, sondern auch ein riesiger Aufwand. In den drei zehnten Klassen, die als einzige in den vergangenen Wochen Präsenzunterricht hatten, wollen sich „20 bis 50 Prozent nicht testen lassen“.

Gemeinschaftsschule Obere Donau Fridingen: „Unsere Teststrategie orientiert sich an den Vorgaben des KM. Das bedeutet, dass wir zweimal pro Woche Selbsttests durchführen lassen. Angeleitet werden unsere Schüler von insgesamt vier ausgebildeten Anleitern. Die Testungen finden nach Plan in drei Testräumen statt. Im Falle einer möglichen Absonderung, stehen uns hierzu zwei separate Räume zur Verfügung. Grundsätzlich werden unsere Klassen/Lerngruppen von den Lerngruppenleitern zur Testung begleitet“, teilt die Schule schriftlich mit.

Die Konzenbergschule in Wurmlingen hat zu keinem dieser Themen Angaben gemacht. (ajs)