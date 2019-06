Gemeinschaftsschule kämpft um Akzeptanz

Nach 40 Jahren als Pädagoge geht Rektor Hans-Peter Gökelmann zum Ende des laufenden Schuljahres in den Ruhestand. Wer die Schule ab September führen wird, steht bereits fest, muss jedoch noch offiziell durch das Kultusministerium bekannt gegeben werden. Derzeit läuft die Einspruchsfrist. Gökelmann trat 1979 nach seinem Referendariat als Mathematik- und Physiklehrer seine erste Stelle an der Wilhelmschule an – und ist der Schule über vier Jahrzehnte treu geblieben. 30 Jahre davon war er in der Schulleitung tätig – zunächst 15 Jahre als Konrektor, anschließend 15 Jahre als Schulleiter.„Ich bin mit allen Schulentwicklungen vertraut, die es gab“, blickt er nicht ohne Schmunzeln auf die vielen Konzepte, Bildungspläne und Änderungen, die es über die Jahre gab.

„Es ist anstrengender geworden, als Pädagoge zu arbeiten“, bilanziert der Schulleiter. „Das größte Problem ist, dass zunehmend die Regelhaftigkeit fehlt, die in der Familie gelernt werden muss.“ Nicht nur, dass schon bei jüngeren Kindern viele Grundfertigkeiten nicht mehr vorhanden seien, viele Schüler würden zudem keine Regeln mehr kennen und die „Ich-Gesellschaft“ nehme zu: „Das hat sich schon krass verändert“, sagt er.

Kritisch blickt der scheidende Rektor auf den Umgang mit Handys und Smartphones – nicht nur bei den Kindern, sondern auch von Seiten der Eltern. „Grundübel ist die Beziehungsarbeit, die fehlt“, spricht er Eltern an, die mehr aufs Handy als auf den eigenen Nachwuchs schauen. „Bei den Kindern nehmen die Auffälligkeiten zu – schon in der Grundschule“, beobachtet er. (skr)